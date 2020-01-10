Мосбиржа отказалась считать прозрачной продажу акций «Газпрома» на $5 млрд

Биржа опиралась на два решения своего индексного комитета, рассказали Forbes три источника, знакомые с ними, и подтвердил председатель комитета Илья Питерский. По словам одного из собеседников издания, индексный комитет не устроило то, что «Газпром» не раскрыл покупателя. Источник Forbes добавил, что комитет рекомендовал бирже дождаться раскрытия нового владельца пакета. Питерский отметил, что у комиссии также не было уверенности, что оба пакета не находятся в одних руках: «Сделки были очень похожи – одним лотом и одному покупателю».