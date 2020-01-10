Мосбиржа отказалась считать прозрачной продажу акций «Газпрома» на $5 млрд
Московская биржа отказалась менять оценку доли акций «Газпрома» в свободном обращении после того, как компания в ноябре 2019 г. продала на Московской бирже второй за несколько месяцев квазиказначейский пакет акций в 3,59%, сообщает Forbes. Сейчас оценка доли таких акций составляет 46%, говорится на сайте торговой площадки.
С рекомендацией не менять оценку ранее выступил индексный комитет биржи. Такую же рекомендацию он дал по итогам размещения первого квазиказначейского пакета «Газпрома» в 2,93% в июле. «Газпром» же после двух сделок сообщил, что доля его акций в свободном обращении выросла до 49,61% от уставного капитала.
Биржа опиралась на два решения своего индексного комитета, рассказали Forbes три источника, знакомые с ними, и подтвердил председатель комитета Илья Питерский. По словам одного из собеседников издания, индексный комитет не устроило то, что «Газпром» не раскрыл покупателя. Источник Forbes добавил, что комитет рекомендовал бирже дождаться раскрытия нового владельца пакета. Питерский отметил, что у комиссии также не было уверенности, что оба пакета не находятся в одних руках: «Сделки были очень похожи – одним лотом и одному покупателю».
«Доля акций ПАО «Газпром» в свободном обращении, по оценке компании, составляет 49,61% от уставного капитала. Комментировать методику расчета, утвержденную Московской биржей, считаем некорректным», – заявили Forbes в управлении информации «Газпрома».
«Газпром» в 2019 г. продал два пакета квазиказначейских акций, принадлежащих «дочкам» компании. Одна сделка состоялась в июле – тогда Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. и Rosingaz Limited продали 693,6 млн акций (2,93% от уставного капитала) по 200,5 руб. за бумагу. Вторая – в ноябре, тогда АО «Газпром газораспределение» продало еще 850,6 млн акций (3,59% от уставного капитала) по 220,72 руб. за бумагу. Обе сделки прошли с дисконтом к рынку, компания выручила 326,7 млрд руб. ($5,3 млрд).