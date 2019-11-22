«Газпром» раскрыл цену крупнейшей продажи своих акций
Утром в пятницу, 22 ноября, «Газпром» раскрыл цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций: 220,7 руб. за бумагу, следует из раскрытия компании. Суммарно 3,59% компании будут проданы почти за 188 млрд руб.
Объявленная стоимость акций к продаже предполагает скидку 13,22% к уровню закрытия в четверг. Кто является покупателем бумаг, неизвестно. Фактический продавец — «Газпром газораспределение», организатор сделки – Газпромбанк.
«Газпром» во второй раз за последнее время выставляет свои акции на продажу — в июле этого года компания уже продавала пакет квазиказначеский акций. Суммарно 2,93%, принадлежавщие двум дочерним компаниям – нидерландской Gazprom Gerosgaz Holdings BV и кипрской Rosingaz Limited, были проданы за 139,1 млрд руб. Дисконт тогда составил 5,4%. Покупателя пакета «Газпром» не раскрыл.
Накануне рост акций «Газпрома» достигал 4,75%, на момент закрытия торгов на Московской бирже был зафиксирован рост на 2,56%. Капитализация компании превысила 6 трлн руб.
С начала 2019 г. оценка стоимости «Газпрома» выросла более чем в 1,5 раза (3,85 трлн руб. на 1 января), концерн стал лидером по этому показателю среди российских компаний. Основными драйверами роста весной стали новости о подготовке новой дивидендной политики компании, предусматривающей увеличение выплат с нынешних 25–27 до 50% чистой прибыли по МСФО, а в июле – продажа пакета.
За день до объявления о продаже 3,59% — в среду, 20 ноября, на форуме «Россия зовет!» — президент России Владимир Путин поделился своими ожиданиями роста капитализации «Газпрома». «Капитализация «Газпрома» – это очевидно для всех экспертов – находится на минимальном уровне. Потенциал компании «Газпром" даже трудно посчитать», – сказал глава государства. Несколькими часами позже министр финансов Антон Силуанов практически прямым текстом назвал слова президента словесной интервенцией, цель которой – повышение капитализации «Газпрома».