«Газпром» раскрыл цену крупнейшей продажи своих акций

«Газпром» во второй раз за последнее время выставляет свои акции на продажу — в июле этого года компания уже продавала пакет квазиказначеский акций. Суммарно 2,93%, принадлежавщие двум дочерним компаниям – нидерландской Gazprom Gerosgaz Holdings BV и кипрской Rosingaz Limited, были проданы за 139,1 млрд руб. Дисконт тогда составил 5,4%. Покупателя пакета «Газпром» не раскрыл.