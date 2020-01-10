Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич указывает, что российская валюта, как и индекс Мосбиржи, начала год с позитивной динамики. По его словам, поддержку рублю оказало сохранение спроса на риск, а также стабильно высокая цена на нефть, которая в начале года держится выше $65 за баррель. Укрепление национальной валюты привело к тому, что пара USD/RUB вышла из консолидации в районе 62 руб., отступив к 61 руб., что соответствует минимумам с мая 2018 г. Зварич отметил, что с технической точки зрения доллар «смотрит» вниз. «Все тренды, как краткосрочные, так и среднесрочные, направлены вниз, что говорит в пользу возможности продолжения движения вниз», – сказал он.