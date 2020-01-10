Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года
Курс доллара впервые с 12 мая 2018 г. опустился ниже 61 руб. – до 60,9 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на 18.49. Это на 0,30% меньше уровня закрытия предыдущих торгов.
Евро в это время торговался на уровне 67,73 руб. Он потерял 0,45% по отношению к закрытию.
Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич указывает, что российская валюта, как и индекс Мосбиржи, начала год с позитивной динамики. По его словам, поддержку рублю оказало сохранение спроса на риск, а также стабильно высокая цена на нефть, которая в начале года держится выше $65 за баррель. Укрепление национальной валюты привело к тому, что пара USD/RUB вышла из консолидации в районе 62 руб., отступив к 61 руб., что соответствует минимумам с мая 2018 г. Зварич отметил, что с технической точки зрения доллар «смотрит» вниз. «Все тренды, как краткосрочные, так и среднесрочные, направлены вниз, что говорит в пользу возможности продолжения движения вниз», – сказал он.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Брокера» Дмитрия Бабина, внешний фон для российской валюты складывается благоприятно. Рубль, по его словам, остается под воздействием противоположных факторов. С одной стороны – ослабление геополитической напряженности вокруг американо-иранского конфликта способствует высокому спросу на глобальные рисковые активы, в том числе и развивающиеся валюты. С другой стороны – уменьшение угрозы военного удара США по Ирану привело к падению цен на нефть к месячным минимумам.
Ранее Центробанк установил официальный курс рубля к доллару США на 10 января на уровне 61,2 руб., что ниже предыдущего почти на 70 коп. В последний раз ЦБ установил официальный курс на 1–9 января на уровне 61,9 руб./$.