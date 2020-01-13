Шишханов просит суд пересмотреть дела о выводе 255 млрд рублей из «Рост банка»

Шишханов, как бывший собственник Бинбанка и «Рост банка», не вошел в соглашение об урегулировании споров между банком непрофильных активов «Трастом», «Открытием» и группой «Сафмар» Михаила Гуцериева на 135 млрд руб.: стороны подписали его в ноябре 2019 г. Участники соглашения обязались не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «Сафмар» какие-либо судебные требования и иски по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение. «Траст» пока не может найти «конструкцию, которая бы сработала с Шишхановым так, как с Гуцериевым», говорил в интервью «Ведомостям» предправления «Траста» Александр Соколов. Он также отметил, что «Траст» рассматривает подачу иска к Шишханову о привлечении последнего к субсидиарной ответственности. На баланс «Траста» в конце 2018 г. были переданы непрофильные активы трех крупных частных банков – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, – которые были отправлены на санацию силами ЦБ в 2017 г.