Шишханов просит суд пересмотреть дела о выводе 255 млрд рублей из «Рост банка»
Бывший основной владелец Бинбанка и санатор «Рост банка» Микаил Шишханов обратился в Верховный суд России с просьбой пересмотреть судебные акты нижестоящих инстанций, признавших недействительными сделки по вливанию «Рост банком» 255 млрд руб. в капитал его дочерних компаний «Рост инвестиции» и «Рост капитал».
Два иска к этим компаниям подавались от лица банка «Траст», присоединившего к себе «Рост банк» после санации. Микаил Шишханов, Саит-Салам Гуцериев и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» указаны в исках в качестве третьих лиц. Информация об исках опубликована в картотеке суда. «Ведомостям» не удалось дозвониться до Шишханова.
Сделки по вливанию были проведены в 2016–2017 гг., когда бывший основной владелец Бинбанка Шишханов проводил санацию «Рост банка». «Рост банк» тогда передал в уставный капитал дочерней «Рост инвестиции» 205 млрд руб., а в капитал «Рост капитала» – еще 50 млрд руб. В июле 2018 г. «Рост банк» был присоединен к «Трасту», а в сентябре «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу». Арбитражный суд Москвы в марте 2019 г. отклонил оба иска «Траста», но затем апелляционная и кассационная инстанции поддержали истца.
В материалах по делу «Рост инвестиций» Девятый арбитражный апелляционный суд указал, что внесение в уставный капитал ответчика денежных средств было нацелено на вывод активов из банка – деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых были Шишханов и Гуцериевы.
Шишханов, как бывший собственник Бинбанка и «Рост банка», не вошел в соглашение об урегулировании споров между банком непрофильных активов «Трастом», «Открытием» и группой «Сафмар» Михаила Гуцериева на 135 млрд руб.: стороны подписали его в ноябре 2019 г. Участники соглашения обязались не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «Сафмар» какие-либо судебные требования и иски по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение. «Траст» пока не может найти «конструкцию, которая бы сработала с Шишхановым так, как с Гуцериевым», говорил в интервью «Ведомостям» предправления «Траста» Александр Соколов. Он также отметил, что «Траст» рассматривает подачу иска к Шишханову о привлечении последнего к субсидиарной ответственности. На баланс «Траста» в конце 2018 г. были переданы непрофильные активы трех крупных частных банков – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, – которые были отправлены на санацию силами ЦБ в 2017 г.