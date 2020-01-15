Курс рубля упал на новости об отставке правительства

Рубль подешевел к доллару и евро в пределах 20 коп., свидетельствуют данные Московской биржи. Так валюта отреагировала на новость об уходе правительства в отставку. При этом ранее рубль не отреагировал на ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое проходило в этот же день.