Курс рубля упал на новости об отставке правительства
Рубль подешевел к доллару и евро в пределах 20 коп., свидетельствуют данные Московской биржи. Так валюта отреагировала на новость об уходе правительства в отставку. При этом ранее рубль не отреагировал на ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое проходило в этот же день.
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%.
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку. При этом Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.