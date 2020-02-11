Тиньков пообещал не смотреть игры «Тинькофф Российская премьер-лига»
Возможный контракт «Тинькофф банка» с Российской премьер-лигой по футболу (РПЛ) является решением менеджмента банка, написал на своей странице в Instagram основной владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков. По его словам, у банка миллионы владельцев карт и они являются футбольными болельщиками. «И банк их хочет поддержать, как я понял... Прекрасно!» – заявил Тиньков, уточнив, что не уверен в достоверности информации о возможном контракте между банком и лигой.
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Чуть ниже, вы можете прочесть мой пост про «ТинькоВ» vs “ТинькоФФ».. ТИНЬКОФФ станет ни ТИНЬКОВ- журналисты, уясните уже наконец 🤯 Эта ситуациях, я правда не уверен, если #Тинькофф действительно подписал этот контракт, прекрасно его иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну за исключением «Зенита», все таки я из Питера и это правда единственная евро- уровня команда💪. Но #тинькоффбанк так решил, у банка миллионы владельцев карт #тинькоффблэк и это болельщики футбола и банк их хочет поддержать, как я понял.. прекрасно! У Тинькофф бюджет на маркетинг и спонсорство 10млрд в 2020 - пусть как хотят так и тратят ... Но все мои слова от 2014 остаются в силе (справедливости ради Дюков, Галицкий и кто там ещё делают российский футбол конечно лучше ☝️).. но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже.. я всего лишь акционер! И как и вы покупают и продаю акции через #тинькоффинвестиции ... я не лезу в управление! Наверное наш англичанин Оливере Хьюз полюбил российский футбол 😂; а я пока смотрю английскую премьер лигу✌️
Накануне издание Betting Insider сообщило со ссылкой на источник, что «Тинькофф банк» договорился с РПЛ, что станет титульным спонсором лиги со следующего сезона, а сам турнир будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига» (сейчас титульный спонсор – «Росгосстрах»). По данным championat.com, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб., а в поисках нового спонсора РПЛ принимал личное участие президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Представитель «Тинькофф банка» накануне не стал комментировать «Ведомостям» эту информацию.
По словам Тинькова, он не намерен ходить на матчи российского чемпионата и смотреть их, даже если «Тинькофф банк» станет спонсором РПЛ. Исключение бизнесмен готов сделать только для игр «Зенита», так как считает, что это единственная в России команда европейского уровня.
Тиньков не видит противоречия, что его банк, возможно, будет спонсировать российский футбол, хотя сам бизнесмен ранее называл российских футболистов обсосами и обещал в 2016 г. никогда не инвестировать в российский футбол. Летом 2017 г. Тиньков на youtube-канале «вДудь» так прокомментировал чемпионство московского «Спартака» и неудачный сезон «Зенита»: «Олигархи накупили негров и соревнуются. Раньше были обсосы, а сейчас негры. И соревнуются между собой. За последние два года я посмотрел ноль матчей».