Тиньков пообещал не смотреть игры «Тинькофф Российская премьер-лига»

Тиньков не видит противоречия, что его банк, возможно, будет спонсировать российский футбол, хотя сам бизнесмен ранее называл российских футболистов обсосами и обещал в 2016 г. никогда не инвестировать в российский футбол. Летом 2017 г. Тиньков на youtube-канале «вДудь» так прокомментировал чемпионство московского «Спартака» и неудачный сезон «Зенита»: «Олигархи накупили негров и соревнуются. Раньше были обсосы, а сейчас негры. И соревнуются между собой. За последние два года я посмотрел ноль матчей».