Mastercard получила первое разрешение на работу в Китае

В 2015 г. Китай разрешил международным платежным системам выходить на местный рынок, для этого компании должны открывать филиалы в Китае или основывать совместные предприятия с китайскими компаниями. Mastercard и Visa подали заявления на обработку платежей в юанях в 2017 г., отмечало издание Financial Times, однако китайская сторона затягивала их рассмотрение. В январе 2020 г. Китай договорился с США, что будет рассматривать заявления американских платежных операторов в течение 90 дней – это стало одним из пунктов общего торгового соглашения между странами. Спустя несколько дней American Express получила финальное разрешение от НБК, сообщало Reuters.