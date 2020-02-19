Суд отказал Baring Vostok в попытке оспорить списание 10% акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отклонил иск кипрской Evison, через которую инвестфонд Baring Vostok владеет 41,2% акций «Восточного». Компания пыталась оспорить передачу 10% акций банка «Финвижн» Артема Аветисяна в связи с вновь открывшимся обстоятельством.
«Попытка Evison выдать давно известную им информацию за "вновь открывшееся обстоятельство" не сработала», — прокомментировал решение суда представитель «Финвижн».
Опцион между «Финвижн» и Evison был заключен в 2016 г. перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна с «Восточным» — он давал компании Аветисяна право выкупить 9,99% акций за 750 млн руб. В 2017 г. Baring Vostok отказался исполнять опцион, сославшись на вывод из «Юниаструма» активов на 3,6 млрд руб. перед объединением. Однако в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison немедленно исполнить опцион и передать 9,99% акций «Восточного» «Финвижн».
Evison пыталась оспорить списание у нее 10% акций в связи с вновь открывшимся обстоятельством. Компания утверждала, что «Восточный» скрыл от суда иск к основателю Baring Vostok Майклу Калви на 2,5 млрд руб. Как объяснил адвокат Олег Койда, в опционе содержалось конкретное условие – он вступал в силу только в том случае, если урегулирована задолженность между банком и Первым коллекторским бюро на 2,5 млрд руб.