Госдума приняла закон о выплате материнского капитала за первого ребенка
Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок, направленный на расширение программы материнского капитала, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента. Он продлевает действие программы до 2026 г. и устанавливает новый размер выплат родителям – 466 617 руб. за первого ребенка, родившегося начиная с 2020 г., и 616 617 руб. за второго и последующих детей.
Если второй ребенок родился до 31 декабря 2019 г., родитель имеет право на сертификат на ту же сумму, что и за первого ребенка в 2020 г. В поправках также прописано требование ежегодно индексировать сумму выплат.
Президент Владимир Путин дал поручение продлить и расширить программу материнского капитала в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Министр финансов Антон Силуанов оценивал расходы на обновленную программу в 2020 г. в 400–450 млрд руб., а в период с 2020 по 2024 г. – в 1,2 трлн руб. Общие затраты на социальную часть поручений президента на ближайшие пять лет оцениваются в 3,8 трлн руб. Социальная программа будет финансироваться в том числе за счет продажи доли ЦБ в Сбербанке.