Госдума приняла закон о выплате материнского капитала за первого ребенка

Президент Владимир Путин дал поручение продлить и расширить программу материнского капитала в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Министр финансов Антон Силуанов оценивал расходы на обновленную программу в 2020 г. в 400–450 млрд руб., а в период с 2020 по 2024 г. – в 1,2 трлн руб. Общие затраты на социальную часть поручений президента на ближайшие пять лет оцениваются в 3,8 трлн руб. Социальная программа будет финансироваться в том числе за счет продажи доли ЦБ в Сбербанке.