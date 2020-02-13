Силуанов назвал источники финансирования мер соцподдержки Путина

«Источники [финансирования мер] — это дополнительные ненефтегазовые доходы, экономия на трансфертах Пенсионному фонду в связи с тем, что увеличилась база формирования его доходов, и те условно утвержденные расходы, которые будем задействовать в 2021 и 2022 гг.», – перечислил Силуанов. Также, по его словам, прибыль, полученная от продажи ЦБ правительству доли Сбербанка, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания. «Мы направляем на сделку со Сбербанком средства ФНБ, которые превышают 7%-ный уровень. Это хорошая, доходная инвестиция», – добавил Силуанов.