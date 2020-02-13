Силуанов назвал источники финансирования мер соцподдержки Путина
Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля объяснил, откуда правительство возьмет деньги на исполнение поручений президента Владимира Путина из его послания Федеральному собранию. Тогда он предложил расширить пособия для семей с детьми и программу материнского капитала и компенсировать часть расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса.
«Источники [финансирования мер] — это дополнительные ненефтегазовые доходы, экономия на трансфертах Пенсионному фонду в связи с тем, что увеличилась база формирования его доходов, и те условно утвержденные расходы, которые будем задействовать в 2021 и 2022 гг.», – перечислил Силуанов. Также, по его словам, прибыль, полученная от продажи ЦБ правительству доли Сбербанка, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания. «Мы направляем на сделку со Сбербанком средства ФНБ, которые превышают 7%-ный уровень. Это хорошая, доходная инвестиция», – добавил Силуанов.
По оценкам Силуанова, в 2020 г. бюджетные доходы вырастут на 214 млрд руб., и на 645 и 755 млрд руб. в следующие годы соответственно. При этом для реализации программы Путина в 2020-2022 гг. нужно более 2 трлн руб., указал Силуанов: в первую очередь это дополнительные расходы федерального бюджета – более 1,8 трлн руб., остальные должны потратить регионы.
Использование прибыли от сделки со Сбербанком позволит не нарушить бюджетное правило для выполнения поставленных целей, заявил Силуанов. Возможности тратить напрямую накопленные в фонде нефтегазовые доходы ограничены бюджетным правилом, но через ЦБ деньги вернутся в бюджет уже в виде ненефтегазовых доходов. Если средства ФНБ будут направлены на текущие расходы, то формально это можно считать нарушением бюджетного правила, говорила главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова.
Силуанов также оценил будущий экономический эффект от дополнительных мер соцподдержки. «Ускорятся темпы роста располагаемых доходов населения по сравнению с прошлым прогнозом; повышен прогноз потребительского спроса. Учитывая оценку воздействия мер на экономику, прогноз темпов роста экономики увеличен с 1,7 до 1,9% в 2020 г.», – сказал Силуанов.
Ранее свои прогнозы дали аналитики Центробанка и Минфин. Все эти меры могут ускорить экономику на 0,2–0,25 процентного пункта в 2020 г., подсчитали аналитики ЦБ. При этом реальные располагаемые доходы людей могут увеличиться на 0,45–0,55 п. п. (по прогнозу Минэкономразвития, без учета мер они вырастут на 1,5%).
Но большую часть полученных денег домохозяйства потратят на потребление и, как следствие, вырастет импорт, который уменьшит вклад мер в рост экономики, считают аналитики ЦБ. При этом инфляция существенно не ускорится – вклад мер Путина примерно 0,1 п. п. Минэкономразвития ждало от реализации мер Путина большего эффекта. По оценкам министерства, реальные доходы людей в 2020 г. должны вырасти на 1 п. п. А экономика – на 0,3 п. п. за 2020 г.