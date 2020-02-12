Рост экономики от новых мер соцподдержки может оказаться ниже ожидаемого

Все эти меры могут ускорить экономику на 0,2–0,25 процентного пункта в 2020 г. (сейчас, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП за год вырастет на 1,7%), подсчитали аналитики ЦБ. При этом реальные располагаемые доходы людей могут увеличиться на 0,45–0,55 п. п. (по прогнозу Минэкономразвития, без учета мер они вырастут на 1,5%). Чтобы выполнить предложения Путина, бюджет потратит в 2020 г. более 300 млрд руб. Но большую часть полученных денег домохозяйства потратят на потребление и, как следствие, вырастет импорт, который уменьшит вклад мер в рост экономики, считают аналитики ЦБ. При этом инфляция существенно не ускорится – вклад мер Путина примерно 0,1 п. п.