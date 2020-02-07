Власти не пожертвуют бюджетным правилом ради обещанной социальной поддержки
Правительство не будет менять бюджетное правило при выборе источников финансирования мер соцподдержки из послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Насколько мы понимаем, эти меры будут профинансированы в рамках бюджетного правила», – сказала она. Если бюджетная политика изменится без нарушения бюджетного правила (по нему сверхдоходы от продажи нефти поступают в фонд национального благосостояния), проинфляционные риски дополнительных расходов ограничены, заверила Набиуллина. Самыми проинфляционными были бы меры, связанные именно с изменением бюджетного правила, но регулятор исходит из того, что оно не изменится, уточнила она.
Минфин должен найти дополнительные средства для финансирования расходов на меры соцподдержки к 11 февраля. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь о предложениях Путина расширить пособие для бедных семей с детьми и расширить программу материнского капитала. Минфин оценивал расходы на эти предложения в 4 трлн руб. до 2024 г.
Министр финансов Антон Силуанов уже обещал не нарушать бюджетную и макроэкономическую стабильность при выборе источников дополнительных расходов. «При подготовке предложений будем более жестко относиться к перераспределению бюджетных ассигнований, бюджетной дисциплине для того, чтобы максимально реализовать все ресурсы, которые есть в бюджете, на исполнение задач, поставленных в указе и в послании», – говорил Силуанов. Мишустин также говорил, еще будучи кандидатом в премьер-министры, что эти средства можно будет выделить, перераспределив бюджетные расходы и не затрагивая региональные бюджеты. Деньги у государства есть благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности, уверял Мишустин.