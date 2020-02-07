Власти не пожертвуют бюджетным правилом ради обещанной социальной поддержки

Министр финансов Антон Силуанов уже обещал не нарушать бюджетную и макроэкономическую стабильность при выборе источников дополнительных расходов. «При подготовке предложений будем более жестко относиться к перераспределению бюджетных ассигнований, бюджетной дисциплине для того, чтобы максимально реализовать все ресурсы, которые есть в бюджете, на исполнение задач, поставленных в указе и в послании», – говорил Силуанов. Мишустин также говорил, еще будучи кандидатом в премьер-министры, что эти средства можно будет выделить, перераспределив бюджетные расходы и не затрагивая региональные бюджеты. Деньги у государства есть благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности, уверял Мишустин.