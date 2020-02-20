Morgan Stanley покупает онлайн-брокера E*Trade за $13 млрд

Конкуренция на брокерском рынке США в последние годы обострилась, не в последнюю очередь в результате появления финансово-технологических стартапов, таких как Robinhood Markets, которые стали предлагать более дешевые и мобильные решения по торговле ценными бумагами. Это сподвигло одного из крупнейших онлайн-брокеров Charles Schwab установить в прошлом октябре нулевые комиссии за операции с акциями и биржевыми фондами на биржах США и Канады. После этого акции брокерских компаний рухнули, и многим также пришлось отменить комиссии. А в конце ноября Charles Schwab купил конкурента TD Ameritrade за $26 млрд.