Morgan Stanley покупает онлайн-брокера E*Trade за $13 млрд
Morgan Stanley объявил о поглощении E*Trade за $13 млрд; это крупнейшая сделка для американского инвестиционного банка со времени мирового финансового кризиса.
Помимо инвестабнковского бизнеса, Morgan Stanley специализируется на управлении активами состоятельных клиентов. Покупая E*Trade, банк расширяет свою деятельность и крепко увязывает ее с работой с рядовыми клиентами, отмечает The Wall Street Journal.
У E*Trade более 5,2 млн счетов розничных клиентов и более $360 млрд активов на них, включая онлайн-банк. Morgan Stanley управляет $2,7 трлн активов для 3 млн богатых клиентов. В прошлом году Morgan Stanley запустил онлайн робота-консультанта для клиентов, у которых меньше денег и финансовых потребностей. Включение E*Trade в подразделение по управлению благосостоянием станет продолжением этой стратегии.
Конкуренция на брокерском рынке США в последние годы обострилась, не в последнюю очередь в результате появления финансово-технологических стартапов, таких как Robinhood Markets, которые стали предлагать более дешевые и мобильные решения по торговле ценными бумагами. Это сподвигло одного из крупнейших онлайн-брокеров Charles Schwab установить в прошлом октябре нулевые комиссии за операции с акциями и биржевыми фондами на биржах США и Канады. После этого акции брокерских компаний рухнули, и многим также пришлось отменить комиссии. А в конце ноября Charles Schwab купил конкурента TD Ameritrade за $26 млрд.
Гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман заявил, что банк «пойдет в атаку на Schwab и Fidelity», крупнейшую управляющую компанию, которая снизила до нуля комиссию за управление некоторыми своими паевыми фондами.
Сделка будет проведена путем обмена акциями.