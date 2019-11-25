Онлайн-брокер Charles Schwab покупает TD Ameritrade за $26 млрд

Carles Schwab и TD Ameritrade развивались примерно одинаково. Оба онлайн-брокера были созданы около 40 лет назад, бросив вызов традиционным компаниям, значительно удешевив торговлю ценными бумагами и инвестиции и сделав их более доступными для широкого круга частных лиц. Но в последние годы уже им пришлось испытать проблемы из-за прихода финансово-технологических компаний, которые позволили совершать операции с акциями и биржевыми фондами через мобильные приложения, отменили комиссии за торговые операции и даже стали предлагать торговлю акциями по частям. Поэтому в начале октября Charles Schwab объявил о введении нулевой комиссии за операции с акциями и биржевыми фондами на биржах США и Канады (до этого брал $4,95 за сделку). Это обрушило акции американских брокерских компаний, чья совокупная капитализация сократилась за день более чем на $13 млрд.