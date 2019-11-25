Онлайн-брокер Charles Schwab покупает TD Ameritrade за $26 млрд
Крупнейший американский дисконтный брокер Charles Schwab объявил о покупке конкурента TD Ameritrade путем обмена акциями. Размер сделки составил $26 млрд. Премия к акциям TD Ameritrade составляет 17% к средневзвешенной цене его акций за 30 дней по 20 ноября.
Информация о готовящейся сделке появилась в пятницу, 22 ноября. В понедельник, 25 ноября, брокерские компании сообщили, что их советы директоров одобрили сделку.
«Эта сделка создает значительные стратегические выгоды для объединяющихся организаций и, как ожидается, даст привлекательную доходность их владельцам, позволив при этом еще больше улучшить практику инвестирования и трейдинга для клиентов и Schwab, и TD Ameritrade», – говорится в их заявлении. У объединенной компании будет 24 млн клиентских счетов и более $5 трлн клиентских активов; совокупная выручка составит приблизительно $17 млрд, а доналоговая прибыль – $8 млрд.
Carles Schwab и TD Ameritrade развивались примерно одинаково. Оба онлайн-брокера были созданы около 40 лет назад, бросив вызов традиционным компаниям, значительно удешевив торговлю ценными бумагами и инвестиции и сделав их более доступными для широкого круга частных лиц. Но в последние годы уже им пришлось испытать проблемы из-за прихода финансово-технологических компаний, которые позволили совершать операции с акциями и биржевыми фондами через мобильные приложения, отменили комиссии за торговые операции и даже стали предлагать торговлю акциями по частям. Поэтому в начале октября Charles Schwab объявил о введении нулевой комиссии за операции с акциями и биржевыми фондами на биржах США и Канады (до этого брал $4,95 за сделку). Это обрушило акции американских брокерских компаний, чья совокупная капитализация сократилась за день более чем на $13 млрд.
Больше всех пострадали как раз акции TD Ameritrade, рухнувшие на 26%, что стало максимальным дневным падением с 1999 г. У этого брокера трейдинг приносит четверть выручки, тогда как у Charles Schwab, чей бизнес включает банковское подразделение, – 7% выручки. У Charles Schwab акции после объявления упали на 9,7%.
После этого TD Ameritrade сообщил, что предпримет действия для сохранения конкурентоспособности, и вскоре тоже отменил комиссии. Так же поступил и другой онлайн-брокер, Interactive Brokers. Но Charles Schwab на этом не остановился и менее чем через три недели сообщил о намерении предоставить возможность торговать не целыми бумагами, а их частями. Так он хочет привлечь небогатых клиентов, особенно молодых. Основатель компании Чарльз Шваб рассказал об этом в интервью The Wall Street Journal и добавил, что компания готовит и ряд новых программ (их он тогда не назвал).
Сделка может еще больше усилить давление на крупных брокеров, имеющих состоятельных клиентов, таких как Bank of America, Morgan Stanley и UBS, которые и без того сдавали долю рынка онлайн-конкурентам, пишет Financial Times. Но она также привлечет пристальное внимание регуляторов, предупреждают аналитики. «Мы полагаем, эта сделка может встретить достаточно серьезные препятствия, в зависимости от того, как соответствующие регулирующие органы оценивают конкуренцию на этом рынке», – указал Кайл Войгт, аналитик KWB.
После объявления о сделке акции TD Ameritrade выросли на 2,4% на внебиржевых торгах до начала основной сессии в США, а акции Charles Schwab – на 1%.