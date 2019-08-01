Как управляющие активами заманивают поколение next в инвесторы
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Когда Джей Джейкобс предлагал старшим коллегам из Global X, нью-йоркской компании по управлению биржевыми фондами с активами на $10,9 млрд, создать ETF из акций компаний, ориентированных на миллениалов, они только демонстративно закатывали глаза. Но 29-летний начальник отдела анализа и стратегии настаивал: это вполне обоснованная инвестиционная идея. В итоге Джейкобс убедил коллег, пишет Financial Times (FT). «Люди любят смеяться над миллениалами, но с данными не поспоришь. Старые клише вроде того, что они живут с родителями и не думают всерьез о карьере, ошибочны», – цитирует его газета.
Три года назад компания запустила Global X Millennials Thematic ETF, отслеживающий динамику индекса Indxx Millennials Thematic. В фонд, отмечает Global X, входят акции «широкого круга категорий, включая социальные медиа и развлечения, продукты и питание, одежду, здоровье и фитнес, путешествия и мобильность, образование и занятость, товары для дома, финансовые услуги». Значительные доли принадлежат компаниям из таких секторов, как связь и коммуникации, потребительские товары и услуги, включая Amazon, Starbucks и Netflix.
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