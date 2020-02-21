А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка

По его словам, кампании по поиску таких активов уже прошли в России и в Лондоне. «Мы получили набор потенциальных историй, которые мы сейчас активно изучаем. Мы работаем над тем, чтобы выявить и наложить арест на все имущество, прямыми или косвенными собственниками которого являются бывшие бенефициары Внешпромбанка», – сказал Елисон. Он добавил, что в банке, по оценке А1, действовала организованная группа с целью присвоения денег. «Все, что они делали, – это системно и целенаправленно их выводили. У нас этот процесс идет полным ходом, и есть интересные находки», – отметил собеседник издания.