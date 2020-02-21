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А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка

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Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом. Это делается, чтобы обеспечить максимальный возврат активов, выведенных из банка, сообщил в интервью РБК управляющий директор А1 Аркадий Елисон.

По его словам, кампании по поиску таких активов уже прошли в России и в Лондоне. «Мы получили набор потенциальных историй, которые мы сейчас активно изучаем. Мы работаем над тем, чтобы выявить и наложить арест на все имущество, прямыми или косвенными собственниками которого являются бывшие бенефициары Внешпромбанка», – сказал Елисон. Он добавил, что в банке, по оценке А1, действовала организованная группа с целью присвоения денег. «Все, что они делали, – это системно и целенаправленно их выводили. У нас этот процесс идет полным ходом, и есть интересные находки», – отметил собеседник издания.

Он сообщил, что объем выведенных из банка средств «точно больше, чем то, что идентифицировано в части активов ответчиков». «Поэтому будем искать», – сказал управляющий директор инвесткомпании. Он добавил, что компания исходит из необходимости максимально удовлетворить требования кредиторов банка и АСВ, которые поставили задачу обеспечить максимальный возврат в конкурсную массу активов, выведенных из банка.

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А1 для поиска активов совладельцев Внешпромбанка наняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ). АСВ распродает имущество банка, чтобы погасить его долги перед кредиторами. Внешпромбанк входил в топ-50 российских банков, а его клиентами были в том числе высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций. В январе 2016 г. Внешпромбанк лишили лицензии, обнаружив в нем «дыру» на 200 млрд руб. Этому предшествовал отъезд основного совладельца Георгия Беджамова из России и арест в Москве его сестры – Ларисы Маркус. А1 судится с бывшими банкирами в Высоком суде Лондона и суде Нью-Йорка, а также проводит публичную кампанию по поиску их имущества.

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