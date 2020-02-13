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АСВ объявило сезон охоты на беглых банкиров

Оно заплатит за возрат активов в конкурсную массу рухнувших банков
Анна Еремина Артур Арутюнов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет привлекать сторонние организации для поиска активов бенефициаров лишившихся лицензии банков /Максим Стулов / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет привлекать сторонние организации для поиска активов бенефициаров лишившихся лицензии банков. Об этом рассказал заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, организованной ассоциацией «Россия». 

АСВ является конкурсным управляющим (ликвидатором) оставшихся без лицензии банков. В конце прошлого года совет директоров агентства одобрил «Базовые подходы по привлечению к ответственности лиц, виновных в банкротстве финансовых организаций, их поиску и обращению взыскания на их активы», напомнил Мельников. Это означает, что АСВ будет привлекать внешнее финансирование и сторонние организации (не всегда юрфирмы) для того, чтобы найти активы ликвидированных банков в России и за границей и вернуть их в конкурсную массу, объяснил он. «Мы объявляем сезон свободной охоты, – заявил Мельников. – У нас будет некоторое публичное предложение, в рамках него мы будем отбирать предложения заинтересованных лиц, которые готовы нам вернуть в конкурсную массу активы за достаточно твердое, хорошее вознаграждение. Но при этом они будут брать на себя все финансовые издержки в разных рода юрисдикция на их поиск, наем детективов».

По словам Мельникова, такой подход распространен в США и Великобритании,и там зарекомендовал себя. АСВ уже работает по такой схеме в случае с Внешпромбанком, где работу по взысканию активов с бенефициаров ведет А1, приводит пример Мельников. Например, А1 объявила награду за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус. А1 разместила рекламу, рассказывающую об этом, на баннерах в «Шереметьево» и «Внуково», а также в лондонских газетах. Высокий суд Лондона в прошлом году арестовал активы Беджамова на сумму до $1,75 млрд. 

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Он ищет, кто поможет ему найти признаки вывода активов и собрать доказательства для суда

У бенефициаров банков есть и другой путь – самостоятельно погашать обязательства перед кредиторами в рамках ликвидации, указывает Мельников. Сейчас АСВ ведет переговоры с бенефициарами четырех финансовых институтов, которые готовы полностью закрыть обязательства перед кредиторами на 5,3 млрд руб., привел он пример. «Предполагаем, что это неплохой результат и здесь мы практику также будем расширять», – пообещал Мельников.

Возврат денег в конкурсную массу важен для того, чтобы АСВ могло отдать кредит Банку России и снижать размер взносов, которые банки отчисляют в Фонд страхования вкладов. К 2022 г. АСВ рассчитывает полностью вернуть кредит от ЦБ, которое агентство брало на выплаты вкладчикам. В основном за прошлый год АСВ вернуло 250 млрд руб. кредита, сейчас оно должно ЦБ 584 млрд руб.

За 9 месяцев 2019 г. в конкурсную массу ликвидируемых банков поступило 77,8 млрд руб., говорится в отчете АСВ. При этом требования кредиторов на 30 сентября составляли 3,1 трлн руб., указано там же.

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