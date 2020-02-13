АСВ объявило сезон охоты на беглых банкиров
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет привлекать сторонние организации для поиска активов бенефициаров лишившихся лицензии банков. Об этом рассказал заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, организованной ассоциацией «Россия».
АСВ является конкурсным управляющим (ликвидатором) оставшихся без лицензии банков. В конце прошлого года совет директоров агентства одобрил «Базовые подходы по привлечению к ответственности лиц, виновных в банкротстве финансовых организаций, их поиску и обращению взыскания на их активы», напомнил Мельников. Это означает, что АСВ будет привлекать внешнее финансирование и сторонние организации (не всегда юрфирмы) для того, чтобы найти активы ликвидированных банков в России и за границей и вернуть их в конкурсную массу, объяснил он. «Мы объявляем сезон свободной охоты, – заявил Мельников. – У нас будет некоторое публичное предложение, в рамках него мы будем отбирать предложения заинтересованных лиц, которые готовы нам вернуть в конкурсную массу активы за достаточно твердое, хорошее вознаграждение. Но при этом они будут брать на себя все финансовые издержки в разных рода юрисдикция на их поиск, наем детективов».
По словам Мельникова, такой подход распространен в США и Великобритании,и там зарекомендовал себя. АСВ уже работает по такой схеме в случае с Внешпромбанком, где работу по взысканию активов с бенефициаров ведет А1, приводит пример Мельников. Например, А1 объявила награду за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус. А1 разместила рекламу, рассказывающую об этом, на баннерах в «Шереметьево» и «Внуково», а также в лондонских газетах. Высокий суд Лондона в прошлом году арестовал активы Беджамова на сумму до $1,75 млрд.
У бенефициаров банков есть и другой путь – самостоятельно погашать обязательства перед кредиторами в рамках ликвидации, указывает Мельников. Сейчас АСВ ведет переговоры с бенефициарами четырех финансовых институтов, которые готовы полностью закрыть обязательства перед кредиторами на 5,3 млрд руб., привел он пример. «Предполагаем, что это неплохой результат и здесь мы практику также будем расширять», – пообещал Мельников.
Возврат денег в конкурсную массу важен для того, чтобы АСВ могло отдать кредит Банку России и снижать размер взносов, которые банки отчисляют в Фонд страхования вкладов. К 2022 г. АСВ рассчитывает полностью вернуть кредит от ЦБ, которое агентство брало на выплаты вкладчикам. В основном за прошлый год АСВ вернуло 250 млрд руб. кредита, сейчас оно должно ЦБ 584 млрд руб.
За 9 месяцев 2019 г. в конкурсную массу ликвидируемых банков поступило 77,8 млрд руб., говорится в отчете АСВ. При этом требования кредиторов на 30 сентября составляли 3,1 трлн руб., указано там же.