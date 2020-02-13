АСВ объявило сезон охоты на беглых банкиров

АСВ является конкурсным управляющим (ликвидатором) оставшихся без лицензии банков. В конце прошлого года совет директоров агентства одобрил «Базовые подходы по привлечению к ответственности лиц, виновных в банкротстве финансовых организаций, их поиску и обращению взыскания на их активы», напомнил Мельников. Это означает, что АСВ будет привлекать внешнее финансирование и сторонние организации (не всегда юрфирмы) для того, чтобы найти активы ликвидированных банков в России и за границей и вернуть их в конкурсную массу, объяснил он. «Мы объявляем сезон свободной охоты, – заявил Мельников. – У нас будет некоторое публичное предложение, в рамках него мы будем отбирать предложения заинтересованных лиц, которые готовы нам вернуть в конкурсную массу активы за достаточно твердое, хорошее вознаграждение. Но при этом они будут брать на себя все финансовые издержки в разных рода юрисдикция на их поиск, наем детективов».