«Траст» выделит 200 млн рублей на финансовые расследования
Банк непрофильных активов «Траст» хочет нанять компанию, которая будет заниматься финансовыми расследованиями: выявлять сделки, нанесшие банку ущерб, и устанавливать конечных бенефициаров этих сделок. Полученную информацию «Траст» будет использовать для предъявления исков в российские и иностранные суды. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Начальная цена договора за услуги – 195,5 млн руб.
Представитель «Траста» отказался от комментариев.
В документах госзакупки не раскрыто, какие именно сделки и компании должен будет анализировать заказчик, но указан период исследования – с января 2013 г. по август 2017 г. В августе 2017 г. Банк России забрал на санацию «ФК Открытие» (ему принадлежал «Траст»), а в середине сентября 2017 г. – Бинбанк. В 2018 г. ЦБ собрал непрофильные и плохие активы трех санируемых банков – «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка (его ЦБ начал санировать в декабре 2017 г.) – на балансе «Траста». Банку передали 2 трлн руб. активов, их справедливая стоимость – 210 млрд руб.
Список стоящих перед победителем конкурса задач серьезный. Исследование сделок, нанесших «Трасту» ущерб, будет осуществляться в два этапа, говорится в документации к заявке, на первый отведено четыре месяца, на второй – полгода. Первый этап включает инвентаризацию данных. Исполнитель должен проанализировать структуру группы компаний (их перечень «Траст» раскроет исполнителю после подписания договора), их операции и транзакции, требования банка к группе компаний. В ходе первого этапа исполнитель исследует и составляет полный перечень бенефициаров группы, чтобы выявить все подконтрольные им компании.
Победитель конкурса должен проанализировать профили людей, участвовавших в сделках, на предмет связи с сотрудниками, руководством/бенефициарами группы компаний и наличия в их взаимоотношениях признаков доверительного управления компаниями или владения активами. «Траст» также просит от победителя проанализировать информацию в части определения рыночной стоимости активов, приобретенных или утраченных в результате сделок, а также деловые интересы бенефициаров. Предполагается предварительное обследование всех доступных рабочих станций, серверов, систем хранения данных и снятие криминалистических образов с ИТ-оборудования.
Второй этап включает в себя детальное исследование приоритетных кейсов и эпизодов вывода средств, сбор, фиксацию, систематизацию и анализ доказательной базы. Например, исполнитель должен предоставить детальный анализ и описание цепочек операций с признаками вывода средств и нарушений договорных условий, составить перечень компаний – участниц таких схем и ответственных сотрудников и лиц, принимавших решения по сделкам. Победитель конкурса должен будет установить наличие связи между участниками выявленных сделок и анализируемыми бывшими бенефициарами группы компаний. В задачи исполнителя входят также интервью с сотрудниками группы компаний для получения уточняющей информации и сбор доказательств по выбранным сделкам.
К кандидатам на столь ответственное задание «Траст» предъявляет массу требований:
– существовать не менее четырех лет;
– иметь команду специалистов форензик не менее 15 человек;
– иметь не менее пяти сотрудников с подтвержденным опытом участия более трех лет в финансовых расследованиях в системно значимых банках (всего таких банков 11);
– наличие не менее трех сертифицированных по международным требованиям специалистов в области финансовых и корпоративных расследований, противодействий мошенничеству;
– наличие офисов и/или представительств и/или партнерств за рубежом (Англия);
– наличие у участника завершенных или текущих проектов в области цифровой криминалистики, наличие соответствующего ПО, технического инструментария, а также опыта подготовки доказательств для представления в судебных процессах.
У«Траста» ограничен срок жизни – банк существует до 2024 г. и к этому времени должен вернуть государству 480 млрд руб. В интервью «Ведомостям» предправления «Траста» Александр Соколов не раскрывал сумму, которую банк тратит на наем компаний, занимающихся финансовыми расследованиями и оспариваниями сделок в судах.
Сумма в 200 млн руб. маленькая для той работы, которая заявлена «Трастом», говорит сотрудник крупной аудиторской компании. Сейчас отдел, занимающийся финансовыми расследованиями, так называемый форензик, есть у всех компаний «большой четверки» аудиторов – KPMG, Ernst & Young, Deloitte PwC. В России подобное отделение есть у FBK Grant Thornton. Представители KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte и FBK Grant Thornton отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают комментарий представителей А1.
«Траст» ведет ряд судебных процессов в России и за рубежом. В июне банк вместе с «ФК Открытие» подал иск в Высокий суд Лондона к Борису Минцу (и трем его сыновьям): банки хотят взыскать более $700 млн, исковые требования касаются сделок с облигациями О1 Group Минца. В июле суд заблокировал активы семьи Минца на $572 млн. В России «Траст» требует с компании Минца, выпускавшей облигации, порядка 94 млрд руб. «ФК Открытие» передал в «Траст» свои требования к своему бывшему акционеру «Открытие холдинг». Требования «Траста» к компании, совладельцем которой был основатель «Открытия» Вадим Беляев, составляют 450 млрд руб. – банк каждый месяц подает заявление о намерении банкротить компанию.