«Траст» выделит 200 млн рублей на финансовые расследования

К кандидатам на столь ответственное задание «Траст» предъявляет массу требований:

– существовать не менее четырех лет;

– иметь команду специалистов форензик не менее 15 человек;

– иметь не менее пяти сотрудников с подтвержденным опытом участия более трех лет в финансовых расследованиях в системно значимых банках (всего таких банков 11);

– наличие не менее трех сертифицированных по международным требованиям специалистов в области финансовых и корпоративных расследований, противодействий мошенничеству;

– наличие офисов и/или представительств и/или партнерств за рубежом (Англия);

– наличие у участника завершенных или текущих проектов в области цифровой криминалистики, наличие соответствующего ПО, технического инструментария, а также опыта подготовки доказательств для представления в судебных процессах.