А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов беглого банкира Беджамова
A1 запустила в Лондоне рекламную кампанию по поиску активов бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус. Об этом сообщает пресс-служба A1.
Компания представляет интересы ликвидатора Внешпромбанка – Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – в Высоком суде Лондона. Она планирует выплачивать денежное вознаграждение за любую ценную информацию, связанную с активами экс-банкиров. Информацию о вознаграждении опубликуют в лондонских СМИ. Одно из таких объявлений уже вышло в Evening Standard, а по району Найтсбридж (в нем, предположительно, проживает Беджамов) ездит грузовик, на котором также размещено объявление о вознаграждении, рассказала пресс-служба. Во всех объявлениях компания опубликовала фотографии Беджамова и Маркус. Награду можно будет получить в виде фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если их обратят ко взысканию.
В августе А1 уже объявляла о награде за информацию об активах Беджамова, касающихся всех юрисдикций, кроме российской. Кроме того, А1 сообщала о запуске рекламной кампании на экранах аэропорта «Шереметьево» и центра бизнес-авиации «Внуково-3». В пресс-службе объясняли, что через них проходит основной пассажиропоток в направлении стран, связанных с личными интересами и уже выявленными активами бывших банкиров. О результатах поисков активов организация пока не сообщала. Объем расходов на рекламу представитель А1 не раскрыл.
ЦБ отозвал у Внешпромбанка лицензию в январе 2016 г. Дыра в нем оценивалась в 216 млрд руб. Маркус, возглавлявшая правление Внешпромбанка, приговорена российским судом к девяти годам колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов находится за границей. АСВ пытается взыскать с него $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. По данным А1, Беджамов, предположительно, ответственен за мошенничество на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов.