А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов беглого банкира Беджамова

Компания представляет интересы ликвидатора Внешпромбанка – Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – в Высоком суде Лондона. Она планирует выплачивать денежное вознаграждение за любую ценную информацию, связанную с активами экс-банкиров. Информацию о вознаграждении опубликуют в лондонских СМИ. Одно из таких объявлений уже вышло в Evening Standard, а по району Найтсбридж (в нем, предположительно, проживает Беджамов) ездит грузовик, на котором также размещено объявление о вознаграждении, рассказала пресс-служба. Во всех объявлениях компания опубликовала фотографии Беджамова и Маркус. Награду можно будет получить в виде фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если их обратят ко взысканию.