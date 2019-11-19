Суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка увеличить расходы
Высокий суд Лондона разрешил экс-владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову увеличить свои ежемесячные расходы. Ранее его расходы были ограничены суммой в 80 000 фунтов (6,6 млн руб.) в месяц из-за ареста активов.
Суд разрешил Беджамову оплачивать аренду недвижимости в Монако, аренду жилья в Лондоне — залог до 144 000 фунтов и еженедельный платеж не более 18 000 фунтов, а также охрану — до 24 000 фунтов в Лондоне и 29 000 евро в Монако. Кроме того, он может тратить деньги на учебу троих детей. На другие расходы ему выделено еще 40 000 фунтов.
В конце октября Беджамов попросил суд разрешить ему тратить до 310 000 фунтов в месяц. Он указал, что если ограничения останутся в силе, ему и его семье придется покинуть дома в Лондоне и Монако.
Внешпромбанк обанкротился в 2016 г. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус была приговорена к девяти годам колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов уехал за границу. В марте Высокий суд Англии и Уэльса по иску Внешпромбанка арестовал его активы на 1,34 млрд фунтов.