Суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка увеличить расходы

Суд разрешил Беджамову оплачивать аренду недвижимости в Монако, аренду жилья в Лондоне — залог до 144 000 фунтов и еженедельный платеж не более 18 000 фунтов, а также охрану — до 24 000 фунтов в Лондоне и 29 000 евро в Монако. Кроме того, он может тратить деньги на учебу троих детей. На другие расходы ему выделено еще 40 000 фунтов.