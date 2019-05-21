Высокий суд правосудия Англии и Уэльса проверит, на что живет беглый банкир
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Высокий суд правосудия Англии и Уэльса потребовал от совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова раскрыть, откуда он брал деньги на оплату съемной квартиры в Лондоне и другие расходы. Такое решение суд вынес 17 мая и дал Беджамову неделю на раскрытие этой информации – до 16.30 пятницы, 24 мая («Ведомости» ознакомились с текстом решения). Представитель ВПБ в Лондонском суде подтвердил, что суд вынес такое решение.
До пятницы Беджамов должен представить копию договора аренды своей квартиры в Лондоне, как и когда уплачивалась арендная плата и размер депозита за эту квартиру, говорится в решении суда. Кроме того, Беджамов должен сообщить, как финансировал свои расходы на проживание и юридические услуги с 1 июня 2018 г., имел ли и использовал ли какие-либо банковские счета или карты и, если да, указать реквизиты. Высокий суд правосудия Англии и Уэльса также потребовал указать примерный уровень обычных еженедельных расходов Беджамова на проживание начиная с 1 октября 2018 г.
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