Стало известно, от кого Британия впервые потребовала раскрыть источник богатства

Замира Хаджиева как-то за день купила в Harrods (на фото) украшений почти на $200 000; а власти хотят знать, откуда у нее деньги на дом в Лондоне и землю под гольф-клубом Action Images / Jason O'Brien / Reuters

Адресатом требования о раскрытии источников богатства, которое впервые было предъявлено в Великобритании в этом году, оказалась Замира Хаджиева, жена Джахангира Хаджиева, который в 2001-2015 гг. возглавлял Международный банк Азербайджана. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на истечение срока установленного судом запрета на распространение этой информации.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) в этом году впервые направило так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения (unexplained wealth order – UWO) в отношении двух объектов недвижимости. Они были связаны, как сообщалось, с женой руководителя государственного банка одной из развивающихся стран.

В июле ответчица обратилась в суд с просьбой отменить запрос в отношении одного из объектов. Тогда же на слушаниях в лондонском суде была представлена информация о роскошном образе ее жизни. В частности, она летала на бизнес-джете Gulfstream 550, за десятилетие потратила в универмаге Harrods около 16 млн фунтов стерлингов ($21 млн), а в один день купила там ювелирных украшений на 150 000 фунтов (более $197 000). Один из объектов недвижимости, в отношении которого было направлено требование UWO, – дом в лондонском районе Knightsbridge (недалеко от Harrods), купленный в 2009 г. за 11,5 млн фунтов. Другой объект – участок земли около Эскота, на котором расположен гольф-клуб Mill Ride; земля была куплена в 2013 г. за 10,5 млн фунтов. Покупки были оформлены на офшорные фирмы, но NCA связывает их с Замирой Хаджиевой.

Международный банк Азербайджана Крупнейший банк Азербайджана со штаб-квартирой в Баку, основан в 1992 г. на базе Азербайджанского отделения Внешэкономбанка СССР. Главный акционер – министерство финансов страны, которому принадлежит 50,2% акций. Обслуживает более 75% внешнеторгового оборота Азербайджана, среди клиентов – работающие в стране ведущие транснациональные корпорации. В России у него есть дочерний банк «МБА-Москва».

Ее муж был в 2016 г. приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинениям в хищении, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и др., а также к штрафу почти в $40 млн. Хаджиев обвинений не признал, его жена и ее адвокат назвали их на июльских слушаниях в Лондоне «абсолютно несправедливыми». Адвокат также описал Хаджиева как типичного «жирного кота – международного банкира», ведущего соответствующий образ жизни.

Однако адвокат NCA заявил, что расходы Хаджиевых существенно превышают его заработок в Международном банке Азербайджана. Согласно письму из банка, представленному на слушаниях, чистый доход Хаджиева в 2008 г. составил $70 650, также он получил почти $90 000 в виде дивидендов по акциям.

Великобритания в последнее время всерьез взялась за проверку богатых иностранцев, особенно из развивающихся стран, которые в этом столетии активно скупали там недвижимость и другие активы, получали визы инвестора. «Конечно, среди наших потенциальных целей есть россияне», – заявил FT в сентябре Дональд Тун, директор отдела экономических преступлений NCA. Он добавил, что NCA следит за происхождением денег «из разных концов света», включая республики бывшего СССР, Африку и Азию. «Азербайджанская прачечная» и «российская прачечная» упоминались в связи с недавним скандалом об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank.

Запрос об имуществе неустановленного происхождения – новый инструмент в распоряжении NCA. Он может быть направлен собственнику активов стоимостью от 50 000 фунтов ($65 750) с требованием объяснить их происхождение, если официальные заработки этого человека представляются слишком низкими. Адресатом могут быть подозреваемые в преступной деятельности, а также граждане стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, которые считаются «влиятельными политическими лицами» (нынешние и бывшие политики и должностные лица), и члены их семей и другие близкие к ним люди. NCA как раз считает Хаджиевых влиятельными политическими лицами, пишет FT.

Такой инструмент, как запрос об имуществе неустановленного происхождения, способен «существенно снизить привлекательность Великобритании как пункта назначения незаконно полученных доходов», цитирует газета Дональда Туна: «Он позволяет Великобритании более эффективно бороться с отмыванием денег через дорогую недвижимость в Лондоне и других частях страны, и теперь мы постараемся направить новые дела в Высокий суд».