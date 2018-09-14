Великобритания усилит борьбу с «грязными деньгами» из России

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Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сосредоточится на россиянах, чье состояние вызывает подозрения Stefan Wermuth / Reuters

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сосредоточится на россиянах, чье состояние вызывает подозрения. С помощью этой и других мер правительство Великобритании хочет избавить Лондон от репутации магнита для «грязных денег» со всего мира. По оценкам NCA, ежегодно в лондонском Сити отмывается около 90 млрд фунтов ($118 млрд).

NCA собирается расширить использование ордеров на арест имущества неясного происхождения, заявил директор его отдела экономических преступлений Дональд Тун. Этот инструмент позволяет следователям с разрешения суда замораживать активы подозреваемых в Великобритании, пока они не объяснят, как смогли позволить себе их покупку. Такие ордеры уже вызвали беспокойство у живущих в стране россиян.