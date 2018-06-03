Лондон заподозрил более 120 человек в «незаконном богатстве»

С начала года в Великобритании начал действовать закон, разрешающий властям требовать объяснения происхождения капитала от иностранных владельцев недвижимости и активов Toby Melville / REUTERS

В списке людей, источники благосостояниях которых выясняет национальное криминальное агентство Великобритании, сейчас находится 120-140 человек. Об этом сообщил газете The Times представитель ведомства. Большая часть из них – это россияне и люди, чьи активы каким-либо образом связаны с Россией, рассказал изданию источник в правительстве, знакомый с ходом расследования. «Нападение в Солсбери ускорило нашу работу с нелегальными финансами коррумпированных элит, поэтому объем работы, которой мы занимаемся в отношении коррумпированных россиян, по определению вырос», – сказал собеседник газеты.

После покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отношения России и Великобритании резко ухудшились. Скрипалей нашли 4 марта на скамейке в Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил Москву в причастности к этому нападению.

Руководитель департамента агентства по экономическим преступлениям Дональд Тун отверг версию о том, что расследование о происхождении состояния может быть связано с инцидентом в Солсбери. По его словам, оно нацелено «на борьбу с коррумпированными элитами и незаконным благосостоянием» и фигурантов дела не выбирают, исходя из их национальной принадлежности. Тун подчеркнул, что имущество тех, в отношении кого ведется расследование, имеет «неясное происхождение».

С начала года в Великобритании начал действовать закон, разрешающий властям требовать объяснения происхождения капитала от иностранных владельцев недвижимости и активов стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов. Если владелец не сможет объяснить происхождение богатства, то его имущество может быть арестовано.

Генпрокурор Юрий Чайка в апреле выразил надежу на то, что Великобритания будет применять этот закон «в соответствии с нормами цивилизованного государства», то есть вернет незаконно выведенные из России средства, а не заберет их в свой бюджет. По его словам, начиная с 2002 г. Москва направила Лондону запросы о выдаче более чем 60 человек, которые в России обвиняются или уже осуждены за совершение экономических преступлений.

В апреле премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон рассматривает различные меры в отношении «незаконных финансов» российских бизнесменов и чиновников. При этом источник The Times в офисе премьер-министра тогда рассказал, что Лондон в скором времени введет новые финансовые санкции в отношении российских бизнесменов.

Кроме того, британское правительство намерено проанализировать, на каких основаниях были ранее выданы визы сотням богатых россиян. После того как владельцу футбольного клуба Chelsea Роману Абрамовичу задержали выдачу новой визы, появились сообщения, что для ее получения ему придется подтвердить легальность инвестированных им в британские активы средств.

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