Богатые россияне начинают продавать жилье в Лондоне

Жилой комплекс Hyde Park One (на фото) строился с прицелом на богатых иностранцев; квартиры в нем, самые дорогие в Лондоне, могли приобрести несколько российских и украинских бизнесменов, сообщали СМИ Paul Hackett / Reuters

Богатые россияне с 1990-х гг. были лучшими клиентами риэлторской фирмы Beauchamp Estates Гэри Хершэма. На стенах его офиса в престижном лондонском районе Мейфэр висят, как охотничьи трофеи, фотографии проданных фирмой дорогих домов с деталями сделок. На одной из них, например, написано: «39–40 Lowndes Square, London, December 2013, £55m». (Сумма в 55 млн фунтов в то время примерно равнялась $89,7 млн. – «Ведомости».)

Однако в последнее время обстановка в Великобритании изменилась. Все громче звучит критика, что лондонская недвижимость стала местом безопасного вложения средств для коррумпированных автократов и бизнесменов с сомнительными капиталами со всего мира. «Русские были немного пресыщены деньгами, – вспоминает Хершэм. – Они хотели быть лучше друзей, иметь [дома] лучше, платить больше. Но сейчас всё по-другому».

Британское правительство пообещало проанализировать, на каких основаниях были ранее выданы визы сотням богатых россиян. Владельцу футбольного клуба Chelsea Роману Абрамовичу задержали выдачу новой визы, появились сообщения, что для ее получения ему придется подтвердить легальность инвестированных им в британские активы средств.

Богатые британцы В вышедшем 13 мая списке тысячи богатейших людей Великобритании 16 выходцев из бывшего СССР (рейтинг публикуется ежегодно газетой The Sunday Times, в него входят в том числе иностранцы, живущие или работающие в стране). На 3-м месте Леонард Блаватник (15,2 млрд фунтов; он гражданин Великобритании, в 2017 г. произведен в рыцари), на 8-м – Алишер Усманов (10,5 млрд фунтов), на 13-м – Роман Абрамович (9,3 млрд фунтов).

Проблемы с визой у Абрамовича – плохой сигнал для остальных людей его круга, уверен Хершэм. «Ситуация с Романом Абрамовичем намного хуже, чем кажется, – утверждает он. – Сколько других людей подумают: «Если они могут так поступать с ним, то они могут сделать это и со мной?»

Раньше Beauchamp принимала по 20 звонков в неделю от богатых россиян, желающих приобрести жилье в Лондоне. Но золотые деньки прошли, и теперь Хершэм отмечает два типа российских клиентов. Первые хотят продать недвижимость, так как нуждаются в деньгах, причем зачастую это связано с тем, что западные санкции ударили по их бизнесу. Вторые продают, потому что хотят покинуть страну, пока британские власти не стали задавать слишком много вопросов о происхождении их состояния.

В конце концов ситуация на рынке стабилизируется, надеется Хершэм. Но он беспокоится, что Лондон станет менее гостеприимным городом по отношению к богатым людям. «Безопасная гавань означает, что вашей жизни и здоровью там ничто не угрожает, ваши бизнес, собственность, дети и жена находятся в безопасности, а общество принимает вас. Вы можете выйти на улицу и говорить по-русски, по-арабски или на любом другом языке», – рассуждает он.

Перевел Алексей Невельский

One Hyde Park