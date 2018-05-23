Показательные проблемы Романа Абрамовича

Внезапно возникшие проблемы с получением британской визы инвестора у Романа Абрамовича могут быть следствием рутинной проверки, но в контексте ухудшения отношения Запада к российским деньгам они обречены восприниматься как недвусмысленный намек на незащищенность российских олигархов за пределами страны.

Поводом для подозрений, что у Абрамовича возникли проблемы с визой, стало его отсутствие на стадионе во время финала Кубка Англии по футболу, который принадлежащий Абрамовичу клуб Chelsea выиграл у Manchester United со счетом 1:0. Его виза инвестора (ее выдают иностранцам, вложившим в британскую экономику более 2 млн фунтов стерлингов) истекла, по данным СМИ, в апреле, ситуация осложняется тем, что к моменту ее истечения Абрамович находился за пределами Великобритании.

Что конкретно стало причиной для затягивания процесса продления визы, неизвестно: официальных сообщений не было. Как предполагают британские СМИ, документы отправлены на дополнительную проверку, возможно, что Абрамовичу придется подтвердить британским властям легальность инвестированных им в британские активы средств. Формально британские власти в своем праве: такая проверка – часть новых правил выдачи британской визы инвестора, ужесточенных в 2015 г., чтобы поставить барьер на пути людей с незаконно полученными капиталами, после чего количество желающих получить и без того штучную визу инвестора упало на 84%.

Абрамович, по данным FT, пока что единственный российский олигарх, у которого возникли сложности с рядовым, казалось бы, продлением визы. Но и этого уже достаточно, чтобы вызвать тревогу у тех российских бизнесменов, кто привык жить в Лондоне. Абрамович – это в каком-то смысле символ «русских денег» в Великобритании: возможно, именно поэтому он мог стать объектом такого внимания со стороны британских властей.

С другой стороны, сообщения о визовых проблемах у Абрамовича совпали с обнародованием доклада комитета палаты представителей по международным делам британского парламента, в котором депутаты призвали ужесточить контроль за происхождением иностранных денег, попадающих в страну, чтобы усилить финансовое давление на Владимира Путина и его окружение, а уверенность британского истеблишмента в «российском следе» дела об отравлении Сергея Скрипаля повышает потенциальный круг поддержки такого усиления. Бывший губернатор Чукотки, Абрамович всегда был лоялен к власти, что тоже делает его подходящим кандидатом для показательного исследовательского процесса.

Конкретно Абрамовичу может быть нетрудно пройти проверку на легальность. Речь идет не обо всем состоянии, а только о деньгах, инвестированных в британскую экономику, отмечает адвокат Double Bridge Law Сергей Усоскин. Но, похоже, ситуация идет не вполне штатно: в обычной ситуации его консультантам власти направили бы запрос, не афишируя это, предполагает Усоскин.