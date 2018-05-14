Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: Как США определяют отношение лондонского Сити к российскому бизнесу
Как США определяют отношение лондонского Сити к российскому бизнесу
Обозреватель FT Джон Гэппер о том, как закончился роман Сити с российским бизнесом
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Американские санкции против компании Олега Дерипаски оборвали десятилетний роман Сити с российским бизнесом
Евгений Разумный / Ведомости
Сейчас, через месяц с небольшим после введения жестких американских санкций против холдинговой компании Олега Дерипаски En+, в лондонском Сити нелегко найти людей, которые вспомнили бы о знакомстве с ним и его бизнесом. В разговорах промелькнет иногда что-то о конкурентах, которые были с этим россиянином близко связаны и защищали его перед невинными доверчивыми лондонцами.
Члены совета директоров вышли в отставку, банки и юристы ретировались, а пиар-фирмы с извинениями отступили под юридическим натиском США. Десятилетний роман Сити с российским бизнесом прервался на полуслове. «Путин остается навсегда, так что я не знаю, как теперь работает экономика [наших отношений]», – говорит один из советников En+.
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