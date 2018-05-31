Статья опубликована в № 4578 от 31.05.2018 под заголовком: Человек недели: Роман Абрамович
Как Роман Абрамович заменил британскую визу израильским паспортом
Проблемы с возвращением в Англию могут возникнуть у многих богатых россиян, но не всем им гарантировано израильское гражданство
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Если посмотреть на последние годы бизнес-биографии Романа Абрамовича, то вполне может создаться впечатление, будто он более или менее старательно отдаляется от России. Конечно, активов у него на первой родине все еще много, предположу, что не обо всех из них журналисты и знают, – но, кажется, интересы его в большой степени сосредоточены за ее пределами.
И жилье российский предприниматель Абрамович, насколько известно, покупает в Лондоне и Нью-Йорке, а не в Москве или Санкт-Петербурге. И, кстати, на важнейшем для России деловом событии года, Петербургском международном экономическом форуме, россиянина Абрамовича обнаружить не удалось. Дистанцировался видный экономический деятель от экономического форума, надо полагать.
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