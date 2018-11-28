Как юристы зарабатывают на сбежавших банкирах

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Дотянуться до активов беглых банкиров АСВ пытается и в Высоком суде Лондона NURPHOTO / GETTYIMAGES

Между кредиторами и должниками идет настоящая война и она дорого обходится противникам по обе стороны фронта, рассказывает старший юрист Hogan Lovells Денис Алмакаев. Но среди победителей всегда окажется и третья сторона – юристы, которые заработают на конфликте. Плачевная ситуация в экономике, переходящей от кризиса к стагнации и обратно, и расчистка банковского сектора снабжают их проектами. И не только в России, но и за границей. В последнее время на волне банкротств банков и крупных предприятий число споров о взыскании долга за рубежом выросло, констатирует руководитель правового департамента А1 Александр Заблоцкис.

Спрос от АСВ

Крупного заказчика на свои услуги юристы нашли в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). С 2013 г. из банковской системы выбыл почти каждый второй банк: за пять лет ЦБ лишил лицензии более 400 банков и санировал еще 30, говорила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ноябре. Ликвидацией рухнувших банков занимается АСВ, оно же пытается вернуть средства в конкурсную массу, чтобы рассчитаться с кредиторами. В среднем удалось вернуть кредиторам меньше половины их вложений – 41,5%, указывает АСВ в отчетности: требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 64,5%, второй – на 36,2%, третьей – на 22,4%. Сейчас АСВ занимается ликвидацией 346 банков с долгом более 3 трлн руб. В основном агентство пытается вернуть активы в российских судах. Попытки дотянуться до зарубежных активов бывших собственников рухнувших банков скорее редкость.

Политика не мешает «Я бы не стал говорить, что взаимоотношения России и Запада как-то негативно влияют на шансы российских клиентов», – сказал Алмакаев. В делах, которые вела Hogan Lovells, иностранные судьи абстрагировались от политического шума и оценивали дело по существу, продолжает он: «Бесполезно ссылаться на политику, если вас обвиняют в том, что вы украли миллионы долларов». Ни санкции, ни Brexit на данный момент не оказали серьезного влияния на поиск активов беглых банкиров, соглашается Панич. Мы видели ситуации, когда иностранные юрфирмы на всякий случай отказывались работать на российских клиентов, хоть как-то затронутых какими-либо санкциями, даже при отсутствии прямого санкционного запрета, вспоминает он: «У нашей фирмы таких проблем не было».

Работа по возврату активов никак не связана с политикой, а международные санкции вне зависимости от юрисдикции спора не влияют на право банка на возмещение убытков, соглашается представитель АСВ.

Самый громкий и успешный пример – дело основателя Межпромбанка, бывшего сенатора Сергея Пугачева, по которому интересы АСВ за границей представляет Hogan Lovells. Агентство привлекло Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам Межпромбанка в 76 млрд руб., после чего в 2014 г. добилось в Высоком суде Лондона замораживания активов бывшего сенатора на $2 млрд по всему миру. Спустя два года суд разрешил продать два дома Пугачева: поместье Lower Venn Farm было продано в марте 2017 г. за 1,6 млн фунтов стерлингов, а покупатель на особняк Old Battersea House не нашелся до сих пор. В октябре 2018 г. британский суд разрешил АСВ продать еще один дом Пугачева на улице Glebe Place в Лондоне.

Говорить о цене сейчас некорректно, указывает представитель АСВ: она зависит от состояния рынка недвижимости в Лондоне и предложений от покупателей. Кроме того, агентство намерено обратить взыскание на французские виллы бывшего сенатора, рассказывает представитель АСВ.

По словам Пугачева, его адвокаты собираются обжаловать решение суда о продаже дома на Glebe Place. А Old Battersea House выставлен на продажу уже более года назад, сказал Пугачев «Ведомостям»: «Но ни одного предложения не поступило из-за тяжелой ситуации на рынке недвижимости Англии в связи с Brexit». По словам Пугачева, он купил дом за $30 млн: «Я не возражал против принятия решения о продаже дома. Тем не менее, если продажа состоится, я подам заявление в английский суд и потребую, чтобы все вырученные от продажи средства были перечислены на мой личный счет». Пугачев утверждает, что основанием для этого является решение судьи Высокого суда Лондона Бирса от 8 декабря 2017 г., признавшего, что все имущество трастов в Англии, по словам бывшего сенатора, – его собственность.