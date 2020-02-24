Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии
Европейские фондовые рынки не переживали такого плохого дня, как сегодня, более трех лет, пишет Bloomberg. На фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов.
Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам. Например, котировки владельца Louis Vuitton LVMH упали на 7,2%, холдинговой компании Roche Group – на 2,3%.
Подешевели акции туристических компаний и авиакомпаний, отмечает Bloomberg. Индекс Stoxx 600 Travel and Leisure тоже опустился до минимальной отметки с июня 2016 г. Котировки Air France-KLM упали на 9,5%, EasyJet PLC – на 14%, Ryanair Holdings plc. – на 11%.
Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%. Больше всего подешевели акции итальянского бренда одежды, обуви и других изделий класса люкс Salvatore Ferragamo (-9,5%) и футбольного клуба «Ювентус» (-11%).
За последние несколько дней в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, заболевание выявлено у 212 человек, трое из них скончались, несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии. Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, власти Италии вводят экстренные меры. Практически изолированными оказались два города, которые считаются очагами распространения коронавируса: это город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуя. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 000 человек. Отменяются футбольные матчи, показы на Неделе моды в Милане, спектакли в «Ла Скала» и раньше времени завершится Венецианский карнавал.