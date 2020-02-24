Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии

За последние несколько дней в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, заболевание выявлено у 212 человек, трое из них скончались, несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии. Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, власти Италии вводят экстренные меры. Практически изолированными оказались два города, которые считаются очагами распространения коронавируса: это город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуя. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 000 человек. Отменяются футбольные матчи, показы на Неделе моды в Милане, спектакли в «Ла Скала» и раньше времени завершится Венецианский карнавал.