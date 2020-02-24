Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%. Больше всего подешевели акции туристических компаний и авиакомпаний, писал Bloomberg. Например, котировки Air France-KLM упали на 9,5%, EasyJet PLC – на 14%, Ryanair Holdings plc. – на 11%. Заметно потеряли в цене также акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам. Например, котировки владельца Louis Vuitton LVMH упали на 7,2%, а итальянского бренда одежды, обуви и других изделий класса люкс Salvatore Ferragamo — на 9,5%.