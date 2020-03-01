СМИ узнали о внесении Тиньковым залога в $36 млн по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $36 млн) для того, чтобы находиться на свободе во время рассмотрения в суде Лондона дела о налоговых претензиях со стороны США. Об этом сообщает британское издание Sunday Express со ссылкой на источники.
По данным таблоида, дело бизнесмена, который до 2013 г. был гражданином США, рассматривалось 27 февраля Вестминстерским окружным судом Лондона. Помимо того что Тиньков внес залог, он также согласился, чтобы его передвижения контролировались электронным способом, а с 19.00 до 7.00 он находился в своей квартире в лондонском районе Кенсингтон, утверждает издание.
Кроме того, как пишет Sunday Express, бизнесмен не может выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25, он сдал свои паспорта в полицию и должен отмечаться там три раза в неделю.
Представитель «Тинькофф банка» отказался прокомментировать «Ведомостям» эту информацию.
Ранее TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка») сообщила, что ее основатель и акционер Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США. Слушания состоятся в Лондоне в феврале – апреле 2020 г. Дело касается решения вопросов, связанных с уплатой налогов, отмечается в сообщении.
TCS Group зарегистрирована на Кипре. Группа является единственным акционером «Тинькофф банка». Тиньков является основным акционером TCS Group. Его состояние Forbes оценивает в $2,2 млрд.