СМИ узнали о внесении Тиньковым залога в $36 млн по спору с налоговой США

По данным таблоида, дело бизнесмена, который до 2013 г. был гражданином США, рассматривалось 27 февраля Вестминстерским окружным судом Лондона. Помимо того что Тиньков внес залог, он также согласился, чтобы его передвижения контролировались электронным способом, а с 19.00 до 7.00 он находился в своей квартире в лондонском районе Кенсингтон, утверждает издание.