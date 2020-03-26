Налог на процент по вкладам в Кремле назвали «восстановлением справедливости»
Введение налога на процентный доходы граждан по каждому вкладу более миллиона рублей является «восстановлением баланса справедливости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, люди, у которых есть вклады в 1 млн руб. и выше, «исчисляются в нескольких процентах».
По словам Пескова, такие данные назвали руководители правительства на недавнем совещании в Кремле, их подтвердил и ЦБ. «Эти граждане не платили никакие налоги на проценты, это несправедливо, и, учитывая объемные программы помощи, которые были и будут объявлены, президент решил восстановить эту справедливость», — пояснил Песков. На уточняющий вопрос «Ведомостей», будут ли учитываться суммы каждого вкладчика на вкладах совокупно при налогообложении, Песков ответил, что речь идёт об одном конкретно взятом счете.
Песков также объяснил, что речь идёт не о более чем миллионных доходах по вкладам, а именно о доходах с вкладов, превышающих 1 млн руб.: «Если у вас на счету лежит 1 млн руб. и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100,000 руб. в год проценты от вашего вклада. Раньше эти 100,000 руб. не облагались налогом. Теперь имеется в виду, что со 100,000 руб. вы заплатите 13% — 13,000 руб.».
25 марта во время своего обращения к нации президент России Владимир Путин предложил обложить налогом вкладчиков, чей размер банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб. Такая мера затронет только порядка 1% вкладчиков, сказал президент.