Налог на процент по вкладам в Кремле назвали «восстановлением справедливости»

Песков также объяснил, что речь идёт не о более чем миллионных доходах по вкладам, а именно о доходах с вкладов, превышающих 1 млн руб.: «Если у вас на счету лежит 1 млн руб. и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100,000 руб. в год проценты от вашего вклада. Раньше эти 100,000 руб. не облагались налогом. Теперь имеется в виду, что со 100,000 руб. вы заплатите 13% — 13,000 руб.».