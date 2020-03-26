ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

Сроки исполнения вкладных операций в «Сбербанке онлайн» и офисах будут происходить в стандартном режиме, заверили в банке. То же касается и списания платежей по кредитам – они будут выполняться в установленную в договоре платежную дату. Но если денег на счету заемщика будет недостаточно для погашения задолженности, то попытки банка списать необходимую сумму до первого рабочего дня не повлекут штрафных санкций, говорится в сообщении Сбербанка.