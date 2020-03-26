Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года
Налог с процентных доходов по вкладам с суммой свыше 1 млн руб. начнет действовать с 2021 г., заявил министр финансов Антон Силуанов. Новая мера не коснется процентных доходов россиян, полученных в этом году, пояснил он.
«Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.
Силуанов также уточнил, что налогом будут облагаться исключительно получаемые с банковского вклада проценты, а не сама сумма вклада.
Новый налог накануне объявил президент Владимир Путин во время обращения к населению по коронавирусу. Налог на процентный доход для вкладчиков, чей размер банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., составит 13%. Президент уточнил, что такая мера затронет только порядка 1% вкладчиков.