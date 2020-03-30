АБР предложила меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса

Проблема в том, что не все из них работают в сегменте МСП. Эта ситуация может привести к перетоку клиентов, ухудшению условий конкуренции на финансовом рынке, предупреждают в АБР, но в первую очередь пострадают клиенты банков, не соответствующих формальным критериям, подчеркивается в письме.