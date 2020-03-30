АБР предложила меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса
Ассоциация банков России (АБР) выступила с предложениями о мерах поддержки клиентов банков – предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил представитель ассоциации. Письмо с предложениями направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову.
В письме ассоциация предлагает расширить доступ банков к программам кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП): предлагается предоставлять рефинансирование от ЦБ без поручительства, если рейтинг банка не ниже А- по шкале национальных рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ (АКРА, «Эксперт РА», НКР).
Сейчас кредиты без обеспечения предоставляются банкам с высоким кредитным рейтингом – АА(RU) по классификации АКРА или ruАА по классификации «Эксперт РА», а банкам, не имеющим такого рейтинга, – при наличии поручительства Корпорации МСП. Сегодня таким требованиям ЦБ соответствуют восемь банков с госучастием, один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом.
Проблема в том, что не все из них работают в сегменте МСП. Эта ситуация может привести к перетоку клиентов, ухудшению условий конкуренции на финансовом рынке, предупреждают в АБР, но в первую очередь пострадают клиенты банков, не соответствующих формальным критериям, подчеркивается в письме.
Из-за распространения коронавируса ЦБ расширил программу рефинансирования кредитов МСП и увеличил ее лимит до 500 млрд руб., с 23 марта процентная ставка – 4% годовых, а конечная ставка кредита не должна превышать 8,5% годовых. До 150 млрд руб. будет направлено на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками.