ЦБ объявил новые меры поддержки населения, бизнеса и банков
В условиях развития коронавируса и резкого снижения цен на нефть ЦБ утвердил комплексные меры поддержки граждан, экономики и финансового сектора, сообщил регулятор. Они призваны сохранить способность финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, защитить интересы пострадавших от пандемии, обеспечить доступность платежей для населения, а также адаптировать финансовый сектор к ограничительным мерам по борьбе с эпидемией.
Защита граждан
ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность людей, у кого официально подтвержден коронавирус, а также не начислять по их кредитам пени и штрафы. Регулятор дает банкам право не признавать такие кредиты реструктурированными – тогда по ним не придется формировать повышенные резервы – и не применять макропруденциальные надбавки по ним до 30 сентября. Банки также смогут не увеличивать резервы по кредитам таким заемщикам в случае ухудшения их финансового положения. Банкам и МФО рекомендуется не обращать взыскание на заложенную по кредитам недвижимость, если заемщик заражен коронавирусом.
Страховщикам ЦБ рекомендует удовлетворять заявления зараженных граждан о продлении срока урегулирования страховых случаев и отсрочке платежа по договорам добровольного страхования. Им также рекомендуется не начислять неустойки (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности человека.
Ипотека
Для поддержания доступности ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк России снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия, предоставленным с 1 апреля.
ЦБ изменил порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом. Для ипотеки с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемой за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми.
Покупки и расчеты
Позаботился ЦБ и о доступности безналичных расчетов. С 1 мая он устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками с клиентов при переводах между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП): за переводы до 100 000 руб. в месяц банки не должны брать комиссию, на сумму выше – не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
Чтобы проще было покупать продукты и лекарства без посещения магазинов и для поддержки онлайн-торговли, ЦБ прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок, предупредил регулятор.
Поддержка малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес – один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии, отмечает ЦБ. Он расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый – с лимитом рефинансирования 500 млрд руб. в целях поддержания кредитования МСП. По обоим инструментам с 23 марта процентная ставка Банка России устанавливается в размере 4% годовых. По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд руб., ЦБ снизил ставку с 6 до 4%.
Конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5% годовых, при этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП, пишет регулятор.
Он предоставляет банкам и МФО возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга малых и средних предприятий вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам. Это касается и формирования резервов: финансовое состояние заемщика рекомендуется не ухудшать.
В качестве первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности или в целях ее урегулирования, банкам и МФО рекомендуется рассматривать реструктуризацию кредитов в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП.
Поддержка банков
ЦБ приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования) и переносит запланированные проверки на период после 1 июля. До этого приостановлена реализация мероприятий превентивного поведенческого надзора – также за исключением случаев, требующих неотложного реагирования. Увеличивается срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку.
ЦБ будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых организаций в части требований своих нормативных актов в области обеспечения защиты информации при осуществлении банковской деятельности при организации дистанционной работы работников финансовых организаций. Регулятор ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй.
Откладывает ЦБ и ряд изменений в регулировании. В частности, до 30 сентября откладывается дата начала применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения, на 2021 г. перенесено рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках к нормативам достаточности капитала за системную значимость.