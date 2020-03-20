ЦБ объявил новые меры поддержки населения, бизнеса и банков

ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность людей, у кого официально подтвержден коронавирус, а также не начислять по их кредитам пени и штрафы. Регулятор дает банкам право не признавать такие кредиты реструктурированными – тогда по ним не придется формировать повышенные резервы – и не применять макропруденциальные надбавки по ним до 30 сентября. Банки также смогут не увеличивать резервы по кредитам таким заемщикам в случае ухудшения их финансового положения. Банкам и МФО рекомендуется не обращать взыскание на заложенную по кредитам недвижимость, если заемщик заражен коронавирусом.