«Ингосстрах» и «Сбербанк страхование» обменялись топ-менеджерами
Заместителем генерального директора «Ингосстраха» назначен бывший и. о. гендиректора «Сбербанк страхования» Дмитрий Попов. Бывший гендиректор «Ингосстраха», а сейчас его президент Михаил Волков, по данным собеседников «Ведомостей», возглавит «Сбербанк страхование». Гендиректором «Ингосстраха» Волков стал в 2014 г., но в ноябре 2019 г. в компании поменялась организационная структура: Волков перешел на должность президента, а гендиректором стал Константин Соколов.
Генеральным директором «Сбербанк страхование» с 8 апреля будет назначен Михаил Волков, сообщила пресс-служба Сбербанка.
В новой должности Попов будет курировать вопросы развития добровольного медицинского и личного страхования, говорится в сообщении компании. Комментируя свое назначение, Попов отметил, что также займется расширением продуктовой линейки, работой с медицинскими организациями и развитием онлайн-технологий.
Попов пришел в Сбербанк в 2016 г. До этого с 2012 г. работал на руководящих позициях в СК «Альянс» и СК «Альянс-жизнь».