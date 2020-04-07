«Ингосстрах» и «Сбербанк страхование» обменялись топ-менеджерами

Заместителем генерального директора «Ингосстраха» назначен бывший и. о. гендиректора «Сбербанк страхования» Дмитрий Попов. Бывший гендиректор «Ингосстраха», а сейчас его президент Михаил Волков, по данным собеседников «Ведомостей», возглавит «Сбербанк страхование». Гендиректором «Ингосстраха» Волков стал в 2014 г., но в ноябре 2019 г. в компании поменялась организационная структура: Волков перешел на должность президента, а гендиректором стал Константин Соколов.