Костин оценил риски банков в 2,5 трлн рублей потерь из-за пандемии

Он добавил, что значительный удар по ликвидности банков нанесет и отсрочка платежей по ипотечным кредитам на шесть месяцев. По оценке председателя правления ВТБ, доля проблемных кредитов в портфеле банка (менее 5%) может удвоиться. «Увеличение до 10% мы выдержим», — отметил Костин. Более благоприятный исход из кризиса будет зависеть от скорости возобновления производства, в том числе в тех отраслях, которые попали под сильнейшее давление в результате кризиса, считает банкир.