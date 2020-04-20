Костин оценил риски банков в 2,5 трлн рублей потерь из-за пандемии
По словам Костина, главный риск для российской банковской системы связан с кредитами предприятиям пострадавших от кризиса отраслей . По данным председателя правления ВТБ, банки выдали им более 3 трлн рублей кредитов, еще 1,5 трлн рублей — это кредиты лизинговым компаниям, которые работаю в зоне высоких рисков (авиатехника, вагоны и т.п.). «Когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным», — сказал Костин.
Костин назвал такую оценку пессимистической. Он рассказал, что принятый правительством России пакет мер помощи бизнесу: нулевые кредит для выплаты зарплаты, отсрочки по выплатам кредитов и др. — обойдется банковскому сектору в 400 млрд рублей. «Это посильная ноша для банков с учетом, что чистая прибыль банковского сектора прошлого года было 1,7 трлн рублей», — сказал собеседник РБК.
Он добавил, что значительный удар по ликвидности банков нанесет и отсрочка платежей по ипотечным кредитам на шесть месяцев. По оценке председателя правления ВТБ, доля проблемных кредитов в портфеле банка (менее 5%) может удвоиться. «Увеличение до 10% мы выдержим», — отметил Костин. Более благоприятный исход из кризиса будет зависеть от скорости возобновления производства, в том числе в тех отраслях, которые попали под сильнейшее давление в результате кризиса, считает банкир.