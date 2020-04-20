Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Костин оценил риски банков в 2,5 трлн рублей потерь из-за пандемии

Ведомости

Банковский сектор России может потерять 2,5 трлн рублей в результате кризиса, возникшего из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в интервью РБК председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

По словам Костина, главный риск для российской банковской системы связан с кредитами предприятиям пострадавших от кризиса отраслей . По данным председателя правления ВТБ, банки выдали им более 3 трлн рублей кредитов, еще 1,5 трлн рублей — это кредиты лизинговым компаниям, которые работаю в зоне высоких рисков (авиатехника, вагоны и т.п.). «Когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным», — сказал Костин.

Костин назвал такую оценку пессимистической. Он рассказал, что принятый правительством России пакет мер помощи бизнесу: нулевые кредит для выплаты зарплаты, отсрочки по выплатам кредитов и др. — обойдется банковскому сектору в 400 млрд рублей. «Это посильная ноша для банков с учетом, что чистая прибыль банковского сектора прошлого года было 1,7 трлн рублей», — сказал собеседник РБК.

Он добавил, что значительный удар по ликвидности банков нанесет и отсрочка платежей по ипотечным кредитам на шесть месяцев. По оценке председателя правления ВТБ, доля проблемных кредитов в портфеле банка (менее 5%) может удвоиться. «Увеличение до 10% мы выдержим», — отметил Костин. Более благоприятный исход из кризиса будет зависеть от скорости возобновления производства, в том числе в тех отраслях, которые попали под сильнейшее давление в результате кризиса, считает банкир.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных