Костин: Центробанк мог бы выдавать более дешевые деньги по спецпрограммам
«Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», — сказал Костин, отвечая на вопрос о кредитовании системообразующих предприятий. По его данным, ВТБ выдал таким предприятиям кредитов на сумму более 1 трлн рублей, в том числе предприятиям тех отраслей, которые оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса.
По расчетам предправления банка, ВТБ может выдержать удар, равносильный удвоению объема невозвратных кредитов. «Если удар будет в три раза, в четыре раза мощнее, нам будет труднее справиться», — сказал Костин. Он добавил, что новые кредиты крупным компаниям ВТБ готов давать под госгарантии с безотзывным статусом.
Костин считает, что «нельзя сегодня пытаться решить проблемы других областей экономики за счет банков». По его словам, банки «не оказались в череде первых, кто попал под удар, в отличие, от 2008-го или 2014 г.». По его мнению, при государственной поддержке ключевых отраслей, граждан, занятости и т.д. есть шанс «не довести до того, чтобы нам пришлось спасать костяк банковского сектора».
Он напомнил, что Центробанк каждый год отзывает лицензии у десятков банков, и это относительно незаметно для банковской системы. Межу тем, по данным, с 2014 г. Центральный банк и Агентство по страхованию вкладов потратили 6 трлн рублей (около 6% ВВП) на стабилизацию и санацию банковского сектора.