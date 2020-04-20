Костин: Центробанк мог бы выдавать более дешевые деньги по спецпрограммам

«Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», — сказал Костин, отвечая на вопрос о кредитовании системообразующих предприятий. По его данным, ВТБ выдал таким предприятиям кредитов на сумму более 1 трлн рублей, в том числе предприятиям тех отраслей, которые оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса.