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Костин: Центробанк мог бы выдавать более дешевые деньги по спецпрограммам

Ведомости

Банк России мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги для финансирования специальных программ кредитования. Такое мнение высказал в интервью РБК председатель правления ВБТ Андрей Костин.

«Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», — сказал Костин, отвечая на вопрос о кредитовании системообразующих предприятий. По его данным, ВТБ выдал таким предприятиям кредитов на сумму более 1 трлн рублей, в том числе предприятиям тех отраслей, которые оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса.

По расчетам предправления банка, ВТБ может выдержать удар, равносильный удвоению объема невозвратных кредитов. «Если удар будет в три раза, в четыре раза мощнее, нам будет труднее справиться», — сказал Костин. Он добавил, что новые кредиты крупным компаниям ВТБ готов давать под госгарантии с безотзывным статусом.

Костин считает, что «нельзя сегодня пытаться решить проблемы других областей экономики за счет банков». По его словам, банки «не оказались в череде первых, кто попал под удар, в отличие, от 2008-го или 2014 г.». По его мнению, при государственной поддержке ключевых отраслей, граждан, занятости и т.д. есть шанс «не довести до того, чтобы нам пришлось спасать костяк банковского сектора».

Он напомнил, что Центробанк каждый год отзывает лицензии у десятков банков, и это относительно незаметно для банковской системы. Межу тем, по данным, с 2014 г. Центральный банк и Агентство по страхованию вкладов потратили 6 трлн рублей (около 6% ВВП) на стабилизацию и санацию банковского сектора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных