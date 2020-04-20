Сбербанк начал массово принимать заявки ИП на зарплатные кредиты

Сбербанк на прошлой неделе принял уже более 700 заявок на «нулевые» кредиты от индивидуальных предпринимателей, сообщил заместитель председателя правления госбанка Анатолий Попов. Всего по государственной программе поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, банк получил от клиентов уже 4500 заявок, отметил он.