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Сбербанк начал массово принимать заявки ИП на зарплатные кредиты

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Сбербанк начал принимать заявки индивидуальных предпринимателей на «нулевые» кредиты для выплат зарплат, сообщается на сайте госбанка. Ставка по кредиту в первые шесть месяцев составит 0% годовых, а затем поднимется до 4% годовых.

Льготный кредит можно взять сроком до года. Получить его может индивидуальный предприниматель со сроком ведения деятельности не менее года. Сумма займа рассчитывается по числу официально трудоустроенных работников.

Сбербанк на прошлой неделе принял уже более 700 заявок на «нулевые» кредиты от индивидуальных предпринимателей, сообщил заместитель председателя правления госбанка Анатолий Попов. Всего по государственной программе поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, банк получил от клиентов уже 4500 заявок, отметил он.

Программу кредитования бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей, из пострадавших отраслей (например, предприятий, связанных с авиаперевозками, гостиниц, спортклубов) разрабатывало правительство вместе с ЦБ, Сбербанком и ВТБ. ЦБ выдает банкам деньги под 4%, а бюджет субсидирует ставку до 0% в течение полугода. На программу выделено 150 млрд руб. 

Ранее по теме: Банки не спешат выдавать льготные кредиты на зарплаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных