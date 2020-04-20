Сбербанк начал массово принимать заявки ИП на зарплатные кредиты
Сбербанк начал принимать заявки индивидуальных предпринимателей на «нулевые» кредиты для выплат зарплат, сообщается на сайте госбанка. Ставка по кредиту в первые шесть месяцев составит 0% годовых, а затем поднимется до 4% годовых.
Льготный кредит можно взять сроком до года. Получить его может индивидуальный предприниматель со сроком ведения деятельности не менее года. Сумма займа рассчитывается по числу официально трудоустроенных работников.
Сбербанк на прошлой неделе принял уже более 700 заявок на «нулевые» кредиты от индивидуальных предпринимателей, сообщил заместитель председателя правления госбанка Анатолий Попов. Всего по государственной программе поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, банк получил от клиентов уже 4500 заявок, отметил он.
Программу кредитования бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей, из пострадавших отраслей (например, предприятий, связанных с авиаперевозками, гостиниц, спортклубов) разрабатывало правительство вместе с ЦБ, Сбербанком и ВТБ. ЦБ выдает банкам деньги под 4%, а бюджет субсидирует ставку до 0% в течение полугода. На программу выделено 150 млрд руб.