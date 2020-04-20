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Visa обновила программу для безопасности онлайн-платежей

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Международная платежная система Visa представила обновленную версию программы Verified by Visa для безопасных онлайн-транзакций. Теперь она называется Visa Secure и использует последнюю спецификацию EMV 3-D Secure (3DS). Обновление доступно на рынке Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, включая Россию, с 18 апреля.

Обновленный протокол для обмена данными между торгово-сервисными предприятиями, банками-эмитентами и держателями карты позволяет банкам лучше выявлять и предотвращать попытки мошенничества. В то же время держатели карт могут подтверждать свою личность при оплате покупки в интернет-магазине без предъявления физической карты, что позволит им проводить оплату более удобным и безопасным способом с использованием различных каналов, в том числе браузера на смартфоне, мобильного приложения и электронного кошелька.

В начале апреля Центробанк предупредил о новых схемах мошенничества с использованием темы коронавируса. Один из новых способов предполагает, что человек под тем или иным предлогом должен сообщить злоумышленникам данные своей банковской карты, пароль из sms или самостоятельно осуществить платеж на некий счет.

Ранее по теме: ЦБ предупредил об использовании темы коронавируса мошенниками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных