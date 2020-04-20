Visa обновила программу для безопасности онлайн-платежей

Обновленный протокол для обмена данными между торгово-сервисными предприятиями, банками-эмитентами и держателями карты позволяет банкам лучше выявлять и предотвращать попытки мошенничества. В то же время держатели карт могут подтверждать свою личность при оплате покупки в интернет-магазине без предъявления физической карты, что позволит им проводить оплату более удобным и безопасным способом с использованием различных каналов, в том числе браузера на смартфоне, мобильного приложения и электронного кошелька.