ЦБ предупредил об использовании темы коронавируса мошенниками
Мошенники стали использовать ситуацию с коронавирусом для хищений денег со счетов, предупреждает Центробанк. Они используют несколько стандартных приемов: обзванивают клиентов различных банков или рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из смс или самостоятельно осуществить платеж на некий счет, отмечает регулятор.
ЦБ зафиксировал звонки мошенников людям с обещанием разного рода компенсаций, отсрочки по выплате кредитов или услуг по диагностике заражения коронавирусом. Преступники часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций: Минздрава, Роспотребнадзора, ВОЗ и ЦБ.
О мошенничестве с использованием пандемии коронавируса 3 апреля сообщил ВТБ. Сотрудники банка зафиксировали фирмы-однодневки, которые обещали решить любые вопросы с банковскими кредитами, а также продажу в интернете поддельных справок и больничных листов с отметкой о коронавирусе. Сбербанк не фиксирует новых видов мошенничества, связанных с кредитными каникулами, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
3 апреля вступил в силу закон о кредитных каникулах, который дает право заемщикам, чьи доходы за март снизились более чем на 30% из-за коронавируса, получить отсрочку по кредитным платежам на полгода.