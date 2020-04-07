ЦБ предупредил об использовании темы коронавируса мошенниками

Мошенники стали использовать ситуацию с коронавирусом для хищений денег со счетов, предупреждает Центробанк. Они используют несколько стандартных приемов: обзванивают клиентов различных банков или рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из смс или самостоятельно осуществить платеж на некий счет, отмечает регулятор.