АСВ снизит ставки страховых взносов для банков
Базовая ставка взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) будет снижена на 0,05 п. п. до 0,1%, решение принял совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оно сообщило, что дополнительная ставка будет также снижена с 50% до 25% базовой ставки, а повышенная – с 500% до 300% базовой ставки. Новые ставки будут применяться с III квартала 2020 г.
В пятницу председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о планах снизить ставку отчислений в ФСВ. Снижение страховых взносов призвано компенсировать часть расходов банков и повысить их возможности по реструктуризации кредитов, считает регулятор.
По действующим законам, новые ставки вводятся как минимум через 45 дней после решения об их изменении. ЦБ отмечал, что предложит поправки, которые позволят сократить этот срок.