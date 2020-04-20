АСВ снизит ставки страховых взносов для банков

Базовая ставка взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) будет снижена на 0,05 п. п. до 0,1%, решение принял совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оно сообщило, что дополнительная ставка будет также снижена с 50% до 25% базовой ставки, а повышенная – с 500% до 300% базовой ставки. Новые ставки будут применяться с III квартала 2020 г.