Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов
Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов — на 16.10 мск он составлял 998,7 пункта, затем снизился еще на 6 пунктов до 992,4 пункта. К 16.30 мск индекс РТС снова превысил отметку в 1000 пунктов. Индекс Мосбиржи в то же время упал до 2434,75 пункта к 16.20 мск, но потом возобновил рост.
Последний раз индекс РТС падал ниже 1000 пунктов 2 апреля – до 983,63 пункта. Минимального значения он достигал 19 марта — 808,79 пункта, так низко индекс РТС не падал с марта 2016 г.
Падение индекса РТС и Мосбиржи началось с открытия российского рынка. Индекс Мосбиржи на открытие торгов упал на 1,78% до 2480,95 пункта, индекс РТС – на 3,14% до 1034,78 пункта. Рынок во вторник отыгрывает события вечера накануне, когда стоимость североамериканской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории обрушилась до отрицательных значений – минус $37,63 за баррель.