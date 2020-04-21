Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов — на 16.10 мск он составлял 998,7 пункта, затем снизился еще на 6 пунктов до 992,4 пункта. К 16.30 мск индекс РТС снова превысил отметку в 1000 пунктов. Индекс Мосбиржи в то же время упал до 2434,75 пункта к 16.20 мск, но потом возобновил рост.