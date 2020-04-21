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Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

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Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов — на 16.10 мск он составлял 998,7 пункта, затем снизился еще на 6 пунктов до 992,4 пункта. К 16.30 мск индекс РТС снова превысил отметку в 1000 пунктов. Индекс Мосбиржи в то же время упал до 2434,75 пункта к 16.20 мск, но потом возобновил рост.

Последний раз индекс РТС падал ниже 1000 пунктов 2 апреля – до 983,63 пункта. Минимального значения он достигал 19 марта — 808,79 пункта, так низко индекс РТС не падал с марта 2016 г.

Падение индекса РТС и Мосбиржи началось с открытия российского рынка. Индекс Мосбиржи на открытие торгов упал на 1,78% до 2480,95 пункта, индекс РТС – на 3,14% до 1034,78 пункта. Рынок во вторник отыгрывает события вечера накануне, когда стоимость североамериканской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории обрушилась до отрицательных значений – минус $37,63 за баррель.

Ранее по теме: Торги на Московской бирже открылись падением

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных