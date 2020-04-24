ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца — до 1 октября. Решение продлить сроки были принято из-за того, что «сейчас пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции», сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Регулятор также порекомендовал банкам взаимодействовать с пенсионерами дистанционно и по возможности доставлять карты на дом.
Оператор системы «Мир» — «Национальная система платежных карт» (НСПК), 100%-ная «дочка» ЦБ. В мае 2017 г. президент Владимир Путин подписал закон, который обязует банки использовать только национальные системы при для выплат пенсий, стипендий и зарплат государственным и муниципальным служащим. Все бюджетники, кроме пенсионеров, перешли на «Мир» к июлю 2018 г., для пенсионеров срок был установлен до 1 июля 2020 г.
Использовать банковские счета, к которыми привязаны карты иностранных систем, таких как Visa и Mastercard, для регулярных бюджетных платежей нельзя. При этом разрешается выдавать их наличными или переводить их на счета, к которым не привязаны никакие карты.