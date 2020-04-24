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ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

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Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца — до 1 октября. Решение продлить сроки были принято из-за того, что «сейчас пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции», сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Регулятор также порекомендовал банкам взаимодействовать с пенсионерами дистанционно и по возможности доставлять карты на дом.

Оператор системы «Мир» — «Национальная система платежных карт» (НСПК), 100%-ная «дочка» ЦБ. В мае 2017 г. президент Владимир Путин подписал закон, который обязует банки использовать только национальные системы при для выплат пенсий, стипендий и зарплат государственным и муниципальным служащим. Все бюджетники, кроме пенсионеров, перешли на «Мир» к июлю 2018 г., для пенсионеров срок был установлен до 1 июля 2020 г.

Использовать банковские счета, к которыми привязаны карты иностранных систем, таких как Visa и Mastercard, для регулярных бюджетных платежей нельзя. При этом разрешается выдавать их наличными или переводить их на счета, к которым не привязаны никакие карты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных