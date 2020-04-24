ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Оператор системы «Мир» — «Национальная система платежных карт» (НСПК), 100%-ная «дочка» ЦБ. В мае 2017 г. президент Владимир Путин подписал закон, который обязует банки использовать только национальные системы при для выплат пенсий, стипендий и зарплат государственным и муниципальным служащим. Все бюджетники, кроме пенсионеров, перешли на «Мир» к июлю 2018 г., для пенсионеров срок был установлен до 1 июля 2020 г.