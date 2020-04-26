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Верховный суд подтвердил незаконность сделок экс-руководства «Рост банка»

Ведомости

Верховный суд России отклонил жалобы бизнесмена Микаила Шишханова и других бывших руководителей «Рост банка» по делу о незаконном внесении банком 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции». Суд счет недостаточными доводы, приведенные заявителями, следует из определения.

В ноябре прошлого года жалобы Шишханова и других экс-руководителей «Рост банка» были отклонены Арбитражным судом Московского округа. Таким образом, вышестоящие инстанции оставили в силе постановление апелляционного суда, который счел незаконным внесение 205 млрд в уставный капитал «Рост инвестиций».

В сентябре 2017 г. ЦБ забрал «Рост банк» на санацию, а в июле 2018 г. он был присоединен к банку «Траст». Именно он обратился в суд с требованием признать незаконными сделки по увеличению уставного капитала «Рост инвестиций» на 205 млрд руб. и еще одной «дочки» «Рост банка» – «Рост капитала» на 50 млрд руб. По мнению «Траста», целью этих сделок был вывод средств из «Рост банка». Суд встал на строну истца. В феврале этого года «Траст» подал иски о банкротстве «Рост капитала» и «Рост инвестиций».

Ранее по теме: «Траст» подал иски о банкротстве двух структур «Рост банка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных