Верховный суд подтвердил незаконность сделок экс-руководства «Рост банка»
Верховный суд России отклонил жалобы бизнесмена Микаила Шишханова и других бывших руководителей «Рост банка» по делу о незаконном внесении банком 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции». Суд счет недостаточными доводы, приведенные заявителями, следует из определения.
В ноябре прошлого года жалобы Шишханова и других экс-руководителей «Рост банка» были отклонены Арбитражным судом Московского округа. Таким образом, вышестоящие инстанции оставили в силе постановление апелляционного суда, который счел незаконным внесение 205 млрд в уставный капитал «Рост инвестиций».
В сентябре 2017 г. ЦБ забрал «Рост банк» на санацию, а в июле 2018 г. он был присоединен к банку «Траст». Именно он обратился в суд с требованием признать незаконными сделки по увеличению уставного капитала «Рост инвестиций» на 205 млрд руб. и еще одной «дочки» «Рост банка» – «Рост капитала» на 50 млрд руб. По мнению «Траста», целью этих сделок был вывод средств из «Рост банка». Суд встал на строну истца. В феврале этого года «Траст» подал иски о банкротстве «Рост капитала» и «Рост инвестиций».