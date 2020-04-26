Верховный суд подтвердил незаконность сделок экс-руководства «Рост банка»

В сентябре 2017 г. ЦБ забрал «Рост банк» на санацию, а в июле 2018 г. он был присоединен к банку «Траст». Именно он обратился в суд с требованием признать незаконными сделки по увеличению уставного капитала «Рост инвестиций» на 205 млрд руб. и еще одной «дочки» «Рост банка» – «Рост капитала» на 50 млрд руб. По мнению «Траста», целью этих сделок был вывод средств из «Рост банка». Суд встал на строну истца. В феврале этого года «Траст» подал иски о банкротстве «Рост капитала» и «Рост инвестиций».