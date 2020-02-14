«Траст» подал иски о банкротстве двух структур «Рост банка»
Банк непрофильных активов «Траст» подал два иска о банкротстве двух дочерних компаний «Рост банка» (присоединен к «Трасту») – «Рост капитала» и «Рост инвестиций», свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Сумма требований в иске не указана. В пресс-службе «Траста» сообщили, что речь идет примерно о 250 млрд руб.
Требования образовались «в результате признания Арбитражным судом недействительными ряда сделок по формированию уставного капитала этих компаний». «Так как эти требования не были удовлетворены, банк обратился в суд с заявлением о банкротстве», – говорится в сообщении «Траста».
В 2018 г. «Траст» добился отмены сделок по увеличению уставного капитала «Рост инвестиций» и «Рост капитала» на 255 млрд руб. Два иска к этим компаниям подавались от лица банка «Траст», присоединившего к себе «Рост банк» после санации. Микаил Шишханов, Саит-Салам Гуцериев и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» выступали в иске третьими лицами. В материалах по делу «Рост инвестиций» Девятый арбитражный апелляционный суд указывал, что внесение в уставный капитал ответчика денежных средств было нацелено на вывод активов из банка – деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых были Шишханов и Гуцериевы.
В сентябре 2017 г. ЦБ забрал «Рост банк» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2018 г. «Рост банк» был присоединен к «Трасту», а в сентябре «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу».