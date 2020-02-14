«Траст» подал иски о банкротстве двух структур «Рост банка»

В 2018 г. «Траст» добился отмены сделок по увеличению уставного капитала «Рост инвестиций» и «Рост капитала» на 255 млрд руб. Два иска к этим компаниям подавались от лица банка «Траст», присоединившего к себе «Рост банк» после санации. Микаил Шишханов, Саит-Салам Гуцериев и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» выступали в иске третьими лицами. В материалах по делу «Рост инвестиций» Девятый арбитражный апелляционный суд указывал, что внесение в уставный капитал ответчика денежных средств было нацелено на вывод активов из банка – деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых были Шишханов и Гуцериевы.