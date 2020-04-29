РБК сообщил об утечке сведений о клиентах служб микрозаймов

В выборке указаны ФИО и паспортные данные клиентов, дата рождения и номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. «Юником24» заявила РБК, что просит указать только ФИО и номер телефона — остальные данные, по мнению компании, могли утечь непосредственно из микрофинансовой организации. При этом сайт «Юником24», помимо этих данных, просит указать дату рождения и паспортные данные.