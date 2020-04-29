Глава МВД предложил ЦБ упростить доступ полиции к банковской тайне
Недобросовестные действия банков пресекаются не вовремя из-за того, что Министерство внутренних дел несвоевременно получает доступ к сведениям, содержащим банковскую тайну, передает «Интерфакс» обращение главы МВД Владимира Колокольцева к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В письме, копия которого есть у «Интерфакса», он предлагает изменить подход к получению МВД этой информации.
Кредитные организации, по словам Колокольцева, по-своему трактуют положения Гражданского кодекса, когда отказывают в предоставлении материалов для доследственной проверки. Он отмечает, что нормы права должны толковаться однозначно. Также в МВД считают, что длительность проверок связана с тем, что ЦБ несвоевремеренно информирует МВД о признаках противоправных действий. Он приводит в пример дело о выводе денег из «ФК Открытие» и Промсвязьбанка: несвоевременное реагирование повлияло на принятие мер по возмещению ущерба.
МВД сообщило ЦБ, что подготовило предложения по изменению законодательства. Также министерство готовит новую редакцию проекта соглашения ЦБ и МВД об информационном взаимодействии.