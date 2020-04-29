Глава МВД предложил ЦБ упростить доступ полиции к банковской тайне

Кредитные организации, по словам Колокольцева, по-своему трактуют положения Гражданского кодекса, когда отказывают в предоставлении материалов для доследственной проверки. Он отмечает, что нормы права должны толковаться однозначно. Также в МВД считают, что длительность проверок связана с тем, что ЦБ несвоевремеренно информирует МВД о признаках противоправных действий. Он приводит в пример дело о выводе денег из «ФК Открытие» и Промсвязьбанка: несвоевременное реагирование повлияло на принятие мер по возмещению ущерба.