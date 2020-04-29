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Глава МВД предложил ЦБ упростить доступ полиции к банковской тайне

Ведомости

Недобросовестные действия банков пресекаются не вовремя из-за того, что Министерство внутренних дел несвоевременно получает доступ к сведениям, содержащим банковскую тайну, передает «Интерфакс» обращение главы МВД Владимира Колокольцева к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В письме, копия которого есть у «Интерфакса», он предлагает изменить подход к получению МВД этой информации.

Кредитные организации, по словам Колокольцева, по-своему трактуют положения Гражданского кодекса, когда отказывают в предоставлении материалов для доследственной проверки. Он отмечает, что нормы права должны толковаться однозначно. Также в МВД считают, что длительность проверок связана с тем, что ЦБ несвоевремеренно информирует МВД о признаках противоправных действий. Он приводит в пример дело о выводе денег из «ФК Открытие» и Промсвязьбанка: несвоевременное реагирование повлияло на принятие мер по возмещению ущерба.

МВД сообщило ЦБ, что подготовило предложения по изменению законодательства. Также министерство готовит новую редакцию проекта соглашения ЦБ и МВД об информационном взаимодействии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных